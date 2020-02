Zamestnanci v štrajkovej pohotovosti z FIIT STU chcú rýchle upokojenie situácie

Niektorí zamestnanci podpísali výzvu s názvom Aj naša fakulta.

7. feb 2020 o 14:01 TASR

BRATISLAVA. Zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave si želajú, aby sa situácia na fakulte čo najrýchlejšie upokojila.

Vo svojom stanovisku v piatok uviedli, že dúfajú, že dekan FIIT STU Ivan Kotuliak prijme kroky, ku ktorým ho vyzývajú a o ktorých s ním už niekoľko týždňov rokujú.

Hlavná požiadavka

Štrajkový výbor a zamestnanci v štrajkovej pohotovosti vítajú výzvu k upokojeniu situácie na fakulte.

"Jednou z hlavných požiadaviek, ktorú od začiatku presadzujeme, je čo najrýchlejšie vyriešenie situácie na FIIT STU tak, aby sme sa opäť mohli hrdo hlásiť k fakulte a hodnotám, ktoré v minulosti reprezentovala," tvrdia zamestnanci v štrajkovej pohotovosti.

Nemyslia si však, že cesta k vyriešeniu situácie vedie cez "kreslenie ďalších hrubých čiar - tie našu fakultu len rozdeľujú".

Do štrajkovej pohotovosti bolo k piatku zapojených 36 zamestnancov fakulty, ktorí žiadajú okamžitú rezignáciu dekana Kotuliaka.

V prípade nenaplnenia ich požiadavky sú pripravení vstúpiť 17. februára do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. Túto aktivitu podporila aj časť študentov.

Podpísali výzvu

Okolo 40 zamestnancov FIIT STU v Bratislave chce, aby sa situácia na fakulte upokojila. V tejto súvislosti podpísali výzvu s názvom Aj naša fakulta.

Zamestnanci žiadajú, aby dekan Kotuliak obmedzil akékoľvek ďalšie unáhlené kroky, zabezpečil spravodlivé prešetrenie situácie kontrolnými orgánmi na to určenými a vrátil sa k rozvoju fakulty a napĺňaniu programu.

Dôvodom nezhôd na fakulte boli voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu (AS) FIIT STU.

AS STU v pondelok (3. 2.) potvrdil stanovisko predsedníctva AS FIIT STU, že voľby do zamestnaneckej časti na funkčné obdobie 2019 - 2023, ktoré sa konali 16. januára, sú neplatné.

Dôvodom pre neplatnosť výsledkov volieb bol nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počet odovzdaných hlasovacích lístkov.

Opakované voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU, ktoré opäť organizuje AS STU, sa uskutočnia v priestoroch rektorátu STU 17. marca, potvrdil pre TASR hovorca STU Fedor Blaščák.