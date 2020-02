Spojenie medzi Bratislavou a Hainburgom sa má v budúcnosti zlepšiť

Zástupcovia magistrátu naďalej rokujú s rakúskymi partnermi o doprave a spolupráci.

6. feb 2020 o 16:15 SITA

BRATISLAVA. Zástupcovia Bratislavy pokračujú v rokovaniach o cezhraničnej doprave a spolupráci s rakúskymi partnermi vo Viedni. Informoval o tom magistrát hlavného mesta na svojej internetovej stránke. Cieľom stretnutí je rozvoj mikromobility medzi regiónmi Niederösterreich a Burgenland, ako aj udržateľnosť spojenia s Hainburgom.

Rokovania hlavného mesta o cezhraničnej doprave a spolupráci sa konajú za účasti zástupcov Bratislavskej integrovanej dopravy, zástupcov regiónu Burgenland, Bratislava Umland Management a Die Verkehrsverbund Ost-Region (VOR). Posledné stretnutie bolo zamerané na zlepšenie mobility obyvateľov regiónov a prihraničných oblastí v rámci cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi Niederösterreich a Burgenland.



Témou diskusie bola najmä udržateľnosť spojenia do Hainburgu, ktoré by mohlo byť prevádzkované ako prímestská regionálna linka a cestujúci by mohli nastupovať a vystupovať ľubovoľne na oboch stranách hranice, uvádza magistrát. Ďalším krokom rokovaní bude stretnutie so zástupcami regiónu Niederösterreich so žiadosťou o spolufinancovanie cezhraničného spojenia a zjednotenie taríf integrovaných systémov na oboch stranách hranice VOR. Bratislava Umland Management pripravuje aj projekt mapy mobility cezhraničných spojení.



Momentálne premáva medzi Bratislavou a Hainburgom pravidelná autobusová linka spoločnosti Slovaklines, ktorú dopravca spustil koncom minulého roka. Spustenie linky bolo reakciou na to, že Dopravný podnik Bratislava (DPB) avizoval zrušenie svojej autobusovej linky 901 do Hainburgu začiatkom tohto roka. Spoločnosť Slovaklines vypraví z Bratislavy do Hainburgu každý deň 11 spojov, trasa má dĺžku 23 kilometrov, 10 zastávok a trvá 32 minút.