Za vyhradené ZŤP parkovanie bude Petržalka účtovať 50 eur

Starosta upozornil na to, že nejde o finálne pravidlá parkovacej politiky.

4. feb 2020 o 13:54 SITA

BRATISLAVA. Jednotný poplatok za vyhradené parkovanie pre ZŤP občanov bude v Petržalke 50 eur.

Poslanci mestskej časti Petržalka schválili na dnešnom zastupiteľstve zmeny Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) týkajúceho sa vydávania povolení k vyhradeným parkovacím miestam.

Zmeny sa týkajú rezidentov s preukazom ZŤP, ktorí majú zároveň v Petržalke vyhradené parkovacie miesta.

V záujme zníženia nákladov súvisacich so zriadením vyhraden?ho parkovacieho miesta pre ZŤP občanov, navrhol starosta Petržalky Ján Hrčka prijať opatrenie, v rámci ktorého sa namiesto jednej dodatkovej tabuľky, označujúcej vyhradené parkovanie, umiestnia štyri tabule, čím sa rozdelia náklady na zriadenie miesta. Zároveň však upozornil na to, že nejde o finálne pravidlá parkovacej politiky, nakoľko ide iba o pilotný projekt mestskej časti. "Môže sa stať, že zavedením celomestskej parkovacej politiky sa tieto pravidlá zmenia, resp.zrušia," poznamenal Hrčka.

Petržalskí poslanci zároveň požiadali starostu, aby do pol roka predložil finančný dopad, súvisiaci so zmenou VZN. Starosta Petržalky poznamenal, že prevádzkový poriadok k parkovacej politike nebol doposiaľ schválený zastupiteľstvom. Prevádzkový poriadok má byť schválený miestnymi poslancami do 31.marca tohto roku.

Petržalka zaviedla pilotný parkovací systém v novembri minulého roka v rámci pripravovanej celomestskej parkovacej politiky, ktorá vstúpi do platnosti v priebehu roka 2021.