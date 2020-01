Ružinov má v tomto roku hospodáriť so sumou viac ako 50 miliónov eur

Prioritami sú doprava a materské školy.

28. jan 2020 o 18:23 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská mestská časť Ružinov má v tomto roku hospodáriť so sumou viac ako 50 miliónov eur.

V prvom februárovom týždni plánujú poslanci miestneho zastupiteľstva schvaľovať nový rozpočet Ružinova na tento rok.

Zamerajú sa na deti

„Rozhodli sme sa počkať na finálny rozpočet mesta, od ktorého sa odvíja ten náš. Preto sa jeho schvaľovanie posunulo až na prvé tohtoročné zastupiteľstvo. Ružinova a jeho hospodárenia sa toto manažérske rozhodnutie nijako nedotklo, umožnilo nám to však pripraviť oveľa lepší a presnejší návrh,“ uviedol starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.



Okrem ostatných priorít sa chce mestská časť tento rok zamerať hlavne na deti. Ružinov chce postaviť novú škôlku pre takmer 90 detí, novú základnú školu a kompletne zrevitalizovať niekoľko detských ihrísk (Albrechtova, Martinčekova, Líščie nivy, Astrová, Doležalova a Medzilaborecká).

Plánujú tiež vytvoriť nový priestor pre riaditeľstvo ružinovskej knižnice, ktoré dnes sídli v bývalom predškolskom zariadení na Tomášikovej, aby aj tam v budúcnosti mohla vzniknúť nová škôlka alebo jasle.

Rezidentské zóny

Veľkou prioritou je podľa starostu Chrena doprava.

„Minulý rok sme sa odborne pripravovali na to, aby sme vedeli intenzívnejšie zavádzať zóny prednostného rezidentského parkovania pre Ružinovčanov. Z prvej zóny, ktorú sme spustili na 500 bytoch, majú podľa reakcií obyvatelia radosť. Tento rok by sme radi pripravili rezidentské zóny na území celých Nív, teda od Starého Mesta až po Bajkalskú ulicu. Je to obrovská výzva, no na väčšine tohto územia by som rád videl rezidentské parkovanie do konca roka už aj spustené,“ povedal Chren.

Okrem toho pripravujú aj nové opatrenia na utlmenie dopravy v uličkách, kadiaľ si prechádzajúce autá často skracujú cestu. Pilotný projekt pripravujú v lokalite Prievozu a v budúcnosti chcú niektoré z týchto opatrení použiť aj na Trnávku.

Zveľaďovanie ružinovskej zelene

Viac peňazí by mali po schválení rozpočtu dostať aj Verejnoprospešné práce (VPS) Ružinova. Financie majú použiť na údržbu a zveľaďovanie ružinovskej zelene. V tomto roku tiež plánujú urobiť zmeny vo VPS.

„Doteraz sme ju zachraňovali, tento rok už ideme riešiť to, či by sme nemali urobiť aj zásadnejšie zmeny, napríklad jej transformáciou na príspevkovú organizáciu. Sám som na výsledky odbornej analýzy zvedavý,“ dodal Chren. Ružinov chce taktiež vytvoriť nové klientske centrum a naplánovali tiež rekonštrukciu sídla mestskej polície.



„Chceme si vziať investičný úver na financovanie výstavby garážových domov na najproblémovejších sídliskách, ktorých projekty sme už tiež stihli pripraviť v minulom roku. Radi by sme pripravili projekt na skrášlenie a zlepšenie trhoviska Miletičova,“ dodal starosta Martin Chren.