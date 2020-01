Letisko Bratislava vlani vybavilo 2,3 milióna cestujúcich

Za historickým rekordom z roku 2018 bratislavské letisko zaostalo o 2 470 pasažierov.

23. jan 2020 o 15:04 SITA

BRATISLAVA. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v roku 2019 vybavilo spolu 2 290 242 cestujúcich, čo je druhý najvyšší počet v jeho histórii.

Počet cestujúcich na najväčšom domácom letisku oproti historicky najsilnejšiemu roku 2018 bol nižší o 2 470.

Letisko pocítilo uzemnenie Boeingov

Ako vo štvrtok informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Jozef Pojedinec, neboli teda ďaleko od prekonania rekordu.

"Žiaľ, v dôsledku uzemnenia lietadiel typu Boeing 737 MAX obsluhovali v letnej sezóne dovolenkové charterové lety lietadlá s menšou kapacitou a pocítili sme aj dosahy ukončenia prevádzky liniek do Prahy a Košíc," povedal Pojedinec.

"Nebyť týchto dvoch faktorov, vlaňajší historický rekord by sme pravdepodobne prekonali o niekoľko desaťtisíc cestujúcich," uviedol šéf letiska.

Dvojmiliónovú hranicu cestujúcich prekonalo letisko štvrtýkrát počas svojej existencie.

Vlani vybavilo 28 745 letov, teda odletov aj pristátí lietadiel. Najviac cestujúcich evidovali na linkách do Londýna, Antalye, Dublinu, Kyjeva a Moskvy a späť.

"V roku 2019 sme zaznamenali historický rekord v počte vybavených cestujúcich na pravidelných linkách, ktoré využilo viac ako 1,88 milióna cestujúcich," priblížil Pojedinec.

"Pričinili sa o to všetky pravidelné linky, no predovšetkým tie najobsadenejšie, medzi ktoré patrili okrem liniek do Londýna tiež pravidelné lety do tureckej Antalye so Smartwings, ale aj denné lety do Moskvy a z nej s dopravcom Pobeda, či lety do všetkých ukrajinských destinácií (Kyjev-Žuljany, Kyjev-Boryspiľ, Ľvov, Odesa), o ktoré je záujem už od ich spustenia," dodal Pojedinec.

Najviac pasažierov prepravil Ryanair

Pravidelné linky zabezpečovalo v minulom roku na bratislavskom letisku sedem leteckých spoločností - Ryanair, Wizz Air, Smartwings, Air Cairo, Cyprus Airways, flydubai a Pobeda, ktoré prevádzkovali 47 pravidelných letov do 41 destinácií v osemnástich krajinách.

Vlani začal pravidelnú linku z Bratislavy do Larnaky na Cypre prevádzkovať nový dopravca Cyprus Airways, v tomto roku pridá k letom do Larnaky aj nové spojenia na grécke ostrovy Rodos a Korfu.

Wizz Air vlani v novembri otvoril novú linku do ukrajinskej Odesy a Smartwings začal prvý raz ponúkať pre individuálnych záujemcov pravidelné lety do Antalye.

Najviac pasažierov prepravil vlani na linkách z Bratislavy a späť Ryanair, nasledovali Smartwings, Wizz Air, Pobeda a flydubai.

Vyše 20 ton nákladu

Najväčší počet cestujúcich na letisku v uplynulom roku bol 31. júla, keď bolo na prílete a odlete vybavených 13 387 osôb. Letisko minulý rok zároveň vybavilo 20 449 ton leteckého nákladu.

Wizz Air už ohlásil novú leteckú linku z Bratislavy do ruského Petrohradu, na ktorej plánuje od 1. júna tohto roka lietať štyrikrát týždenne. Slováci pritom môžu do Petrohradu cestovať na bezplatné elektronické víza.

Ryanair obnoví od 3. júla pravidelnú linku na španielske letisko Barcelona - Girona a Smartwings pridal viac letov na Malorku, Korfu a do Burgasu.