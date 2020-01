Pri zastávke SAV v Bratislave obnovili premávku trolejbusov

Dopravu museli prerušiť po náraze traktora do stĺpa.

17. jan 2020 o 19:36 (aktualizované 17. jan 2020 o 20:51) TASR

BRATISLAVA. Premávka trolejbusov cez zástavku SAV je obnovená. Dotknuté boli linky 64, 204, 209, 212. Dopravný podnik o tom informuje na sociálnej sieti.

Doprava bola prerušená z dôvodu nárazu traktora do stĺpa trolejového vedenia na Pražskej ulici na križovatke so Šancovou smerom do centra.