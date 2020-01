Do starších kĺbových autobusov bratislavskej MHD namontujú klimatizáciu

V lete 2022 by mal mať DPB sto percent klimatizovaných autobusov, spresnil Vallo.

15. jan 2020 o 16:31 TASR

BRATISLAVA. Do kĺbových autobusov bratislavskej MHD typu SOR NB 18 City, rok výroby 2010 a 2012, namontujú 68 kusov klimatizácií.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) koncom decembra podpísal zmluvu s firmou Zliner za 1 278 400 eur bez DPH. Firma vzišla z verejnej súťaže. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Dopravca vysúťažil dodanie a montáž klimatizácií do kĺbových autobusov, a to do priestoru pre cestujúcich. S víťaznou firmou DPB podpísal rámcovú dohodu. Zmluva sa uzavrela na dva roky.

Dopravný podnik Bratislava pôvodne pri vypísaní tendra predpokladal cenu zákazky na 1 285 200 eur bez DPH. Súťažou sa podarilo hodnotu znížiť na 1 278 400 eur bez DPH.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo ešte v júni 2019 avizoval, že mesto plánuje nasledujúce mesiace namontovať klimatizáciu do 70 autobusov a do 29 električiek. Plánuje tiež nákup 84 nových klimatizovaných vozidiel.

Do leta 2020 sa tak má zvýšiť percento klimatizovaných autobusov na 78 a v prípade električiek na 61 percent. V roku 2021 plánuje DPB nákup 50 nových 12 metrov dlhých klimatizovaných autobusov a 16 nových klimatizovaných trolejbusov.

"V roku 2022 je naplánovaný ďalší nákup a obnova 100 nových klimatizovaných autobusov a 30 plne nízkopodlažných klimatizovaných električiek. To znamená, že v lete 2022 by mal mať DPB vo svojom vozovom parku už 100 percent klimatizovaných autobusov, 95 percent trolejbusov a 82 percent električiek," spresnil Vallo.

DPB mal k júnu 2019 klimatizáciou vybavenú zhruba polovicu vozidlového parku a všetky tieto vozidlá sú označené piktogramom. Z 513 autobusov bolo v júni 286 klimatizovaných, zo 130 trolejbusov bolo klimatizovaných 120 a zo 194 električiek malo klimatizáciu 60.