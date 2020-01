Ružinov má prvý dopravný prieskum pre lokalitu Nivy

11. jan 2020 o 11:11 TASR

BRATISLAVA. Bratislavský Ružinov má vypracovaný prvý dopravný prieskum, a to pre lokalitu Nivy.

Ide o prvý z prieskumov, ktorých výsledky sa majú stať podkladmi pre spustenie celomestskej parkovacej politiky v roku 2021.

Samospráve by mali dať presnejšie informácie o tom, ktoré lokality a ulice by sa mali ako regulovať.

"Máme už k dispozícii podklady pre Nivy, vrátane geodetického zamerania. Jasne sa nám potvrdilo, že z pohľadu parkovania sú práve Nivy najviac problematickým územím," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová s tým, že mestská časť sa v roku 2020 zameria na vytvorenie rezidenčných zón v tejto oblasti.

Rovnako plánuje v tomto roku skompletizovať podklady aj pre zvyšok Ružinova.

Samospráva zároveň 20. januára spúšťa oficiálne prvú zónu rezidentského parkovania, teda s prednostným parkovaním pre miestnych obyvateľov. Týka sa najstaršieho ružinovského sídliska 500 bytov na Nivách.

V praxi to bude znamenať, že počas pracovných dní, a to od pondelka od 13.00 do piatka do 11.00 h zaparkujú v zóne len rezidenti, čiže obyvatelia s parkovacou nálepkou na aute. Tých mestská časť vydala doteraz viac ako 670.

Návštevníci či zamestnanci biznis centier budú môcť v danom čase parkovať buď na vyznačených parkovacích miestach na Velehradskej ulici, avšak maximálne tri hodiny denne, alebo na záchytnom parkovisku v areáli technických služieb na Bazovej ulici.

"Už počas budúceho týždňa, ku koncu, budú zamestnanci úradu roznášať za stierače parkujúcich áut informačné letáčiky," píše v tejto súvislosti starosta Martin Chren na sociálnej sieti s tým, že od 20. januára bude parkovanie strážiť aj mestská polícia.

Bližšie informácie k pilotnému projektu má mestská časť zverejnené na svojej webovej stránke, kde miestny úrad odpovedá aj na najčastejšie kladené otázky.