Dopravný podnik vypísal tender na opravu prevodoviek za takmer 1,5 milióna eur

Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 28. januára.

11. jan 2020 o 9:41 SITA

BRATISLAVA. Dopravný podnik Bratislava (DPB) vypísal tender na opravu prevodoviek vozidiel za takmer 1,5 milióna eur bez DPH.

Vyplýva to z informácií vo Vestníku Úradu pre Verejné obstarávanie. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 28. januára do 9:00.



Tender sa týka opravy celkovo 75 prevodoviek rozdielnych modelov. Niektoré si pýtajú bežnú opravu, iné generálnu opravu.

V rámci bežnej opravy sa bude víťaz verejnej súťaže zaoberať napríklad kompletným pretesnením prevodoviek a meničov či výmenou lamiel prevodoviek a meničov.

Bežná oprava si tiež vyžiada napríklad vymeniť olejové čerpadlo a kabeláže a inovovať prevodovku.

K opravným úkonom pri prevodovkách, ktoré si vyžadujú generálnu opravu, pribudne okrem vyššie spomenutých aj výmena dielov meniča, ovládacieho rozvádzača oleja a rozvádzacích dosiek prevodovky.