Račiansku Slalomku chce zrekonštruovať súkromný investor

Areál by mal mať okrem zjazdoviek aj reštauráciu, bufet a lanovú dráhu.

7. jan 2020 o 15:27 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskej mestskej časti Rača chcú zrekonštruovať zjazdovú dráhu Slalomka, ktorá sa nachádza v lese nad zastávkou autobusovej linky mestskej hromadnej dopravy č. 52.

Dlho zanedbávanú dráhu plánuje zrekonštruovať súkromný investor.

„Ten na základe svojho prieskumu zhodnotil, že rekonštrukcia Slalomky bude mať svoje opodstatnenie a využitie aj v zimných, aj v letných mesiacoch," uviedol pre agentúru SITA miestny úrad v Rači.

Slalomku plánujú opraviť

K projektu sa ešte v súvislosti s jeho realizovateľnosťou a dopadom na lesopark musia vyjadriť Mestské lesy v Bratislave a Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty. Výšku investícií do rekonštrukcie nezverejnili.



Investor plánuje v uvedenej lokalite obnovu lyžiarskeho svahu s umelým zasnežovaním a v letných mesiacoch s trasami pre cyklistov. Obnovu chce pokryť z vlastných zdrojov.

Návrh novej Slalomky obsahuje Pretekársku dráhu (červená zjazdovka pre pokročilých lyžiarov – dĺžka 240 metrov, prevýšenie 60 metrov), turistickú-cvičnú (modrá zjazdovka pre deti a dospelých – dĺžka 460 m, prevýšenie 60 m), detskú dráhu (40 metrov) s dopravným pásom pri vrcholovej stanici.

Okrem toho chcú postaviť aj turistickú rozhľadňu, vrcholovú reštauráciu, bufet v dolnej časti, lanovú dráhu a trasy pre horské bicykle a bežkárske trate.



Pre využívanie v zimných mesiacoch by mali mať svahy umelé osvetlenie, ako aj snežné delá a moderný veľkokapacitný výrobník snehu.

To všetko by umožnilo večerné lyžovanie, ako aj lyžiarske kurzy pre školy či škôlky a tiež individuálne lyžovanie. Snežný skúter s nadstavbou by bolo možné použiť na vyfrézovanie bežkárskej stopy.

Zábava aj v lete

Letné aktivity by sa sústredili na turistiku, ktorú by podporilo vybudovanie rozhľadne, na horské bicykle, malú prekážkovú pumptrackovú dráhu pre najmenších, lanovú dráhu (zip-line) ponad údolie Pieskového potoka na protiľahlý svah a tiež lanový park pre deti a dospelých.



Nedostatok parkovacích miest na Potočnej ulici by mal vyriešiť lokálny elektrický skibus alebo akumulátorový vláčik premávajúci od parkoviska v Knižkovej doline cez Alstrovu, Námestie A. Hlinku až na Potočnú ulicu.

„Zvažujeme len moderné stavby a technológie s minimálnou záťažou na životné prostredie. Vidíme, že športový turizmus sa pre Bratislavčanov stáva životným štýlom a takéto lokálne stredisko by mohlo tento trend ešte podporiť,“ uviedol autor návrhov na rekonštrukciu Slalomky Michal Molotta.