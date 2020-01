Cyklotrasa medzi Záhorskou Bystricou a Mariankou bude po oboch stranách

V budúcnosti by mohla cyklotrasa pokračovať aj do okolitých častí.

4. jan 2020 o 15:55 TASR

BRATISLAVA. Cyklotrasa medzi Mariankou a Záhorskou Bystricou bude viesť po oboch stranách komunikácie, spájajúcej obec a mestskú časť hlavného mesta.

"V smere do Marianky v šírke 1,25 metra a na opačnej strane v šírke 2,50 metra," uvádza Záhorská Bystrica na svojom webe.

Samospráva informuje, že v súčasnosti je vypracované zameranie cyklotrasy a rieši sa vypracovanie projektovej dokumentácie.

"V priebehu februára až apríla 2020 bude vydané stavebné povolenie, aby sme boli pripravení a mohli v júni 2020 požiadať o dotáciu na stavbu cyklotrasy," dodáva mestská časť.

Prípravu cyklochodníka zástupcovia Marianky a Záhorskej Bystrice konzultovali i s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), na pôde ktorého sa uskutočnilo na jeseň koordinačné stretnutie.

Do budúcnosti je záujem, aby cyklotrasa pokračovala aj do okolitých častí, do Devínskej Novej Vsi, Lamača i novovznikajúcej štvrti Bory.