Bratislavská integrovaná doprava upraví cestovné poriadky

Od stredy k zmenám cestovných poriadkov liniek 521, 528, 529, 539, 545 a 650.

3. jan 2020 o 11:40 TASR

BRATISLAVA. Od stredy 8. januára upravujú v Integrovanom dopravnom systému v Bratislavskom kraji cestovné poriadky regionálnych autobusových liniek.

TASR o tom informoval koordinátor IDS BK - spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID).

Z dôvodu koordinácie medzi regionálnymi autobusmi a vlakmi linky S50 dôjde od stredy k zmenám cestovných poriadkov liniek 521, 528, 529, 539, 545 a 650.

"Tým sa vytvorí nadväznosť na vlak Os 3031 s odchodom z Bratislavy Hlavná stanica o 19.28 h (príchod do Pezinka o 19.51, do Šenkvíc o 19.57 a do Cífera o 20.08 h)," spresnila BID. Na linke 521 bude spoj s pôvodným odchodom 19.45 h zo Železničnej stanice Pezinok vedený v celej trase o desať minút neskôr, teda jeho odchod z Pezinka sa posunie na 19.55 h. Následne sa odchod z Limbachu do Pezinka posunie na 20.10 h.

Na linke 528 bude spoj s pôvodným odchodom 19.38 h z Pezinka vedený v celej trase o päť minút neskôr, teda jeho odchod z Pezinka sa posunie na 19.43 h a zo zastávky Pezinok, Grinava železničná zastávka na 19.51 h. Na linke 529 bude spoj s pôvodným odchodom 19.50 h z Pezinka, železničnej stanice vedený v celej trase o päť minút neskôr. Jeho odchod z Pezinka sa posunie na 19.55 h.

"Na linke 539 bude spoj s pôvodným odchodom 19.45 h z Modry, Štúrovej (premáva iba cez víkendy a sviatky) vedený zo Železničnej stanice Šenkvice až do Senca o osem minút neskôr, teda jeho odchod zo Šenkvíc sa posunie na 20.03 h," uviedla BID. Na linke 545 bude spoj s pôvodným odchodom 19.55 h z Modry, Štúrovej vedený od Železničnej stanice Šenkvice na Cerovskú cestu o osem minút neskôr, teda jeho odchod zo Šenkvíc sa posunie na 20.03 h.

Spoj s pôvodným odchodom 20.00 h zo Železničnej stanice Šenkvice do Vištuka bude vedený v celej trase o päť minút neskôr, teda jeho odchod zo Šenkvíc sa posunie na 20.05 h.

"Na linke 650 bude spoj s pôvodným odchodom 20.06 h z Cífera, železničná stanica vedený v celej trase o sedem minút neskôr. Jeho odchod z Cífera sa tak posunie na 20.13 h," podotkla BID s tým, že od stredy budú premávať všetky linky v IDS BK opäť podľa cestovných poriadkov platných pre školský rok.