Bratislava potrebuje peniaze, od januára 2020 bude vyššia daň z nehnuteľnosti

Mestskí poslanci o tom rozhodli 12. decembra.

31. dec 2019 o 11:38 TASR

BRATISLAVA. Mesto Bratislava zvýši od 1. januára 2020 daň z nehnuteľnosti na svojom území. Rozhodli o tom bratislavskí mestskí poslanci na mestskom zastupiteľstve 12. decembra.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo argumentuje, že k zvýšeniu dane z nehnuteľnosti je mesto nútené každodennou realitou a že má o 15 miliónov eur vyššie náklady pre všetky legislatívne opatrenia štátu za posledné obdobie.

"Reálna situácia je taká, že Bratislava dnes potrebuje peniaze," povedal.

Senior nad 65 rokov žijúci v byte s rozlohou 50 m2 má podľa primátora od januára zaplatiť o 97 centov navyše za mesiac. V prípade rodiny v petržalskom byte s 50 m2 zaplatí za mesiac táto rodina viac o 2,8 eura. "Oproti tomu, aké sadzby sme najprv ohlásili, sme ich vo finále znížili pri bytoch a domoch," skonštatoval Vallo.

Zvýšenie dane, ako tvrdí, prinesie približne 12 miliónov ročne pre mesto a 12 miliónov eur pre mestské časti. Mesto chce tieto peniaze investovať do opravy ciest a chodníkov i do zlepšenia verejných priestorov a zelene.

Štyri pásma

S procesom, ktorým k zvyšovaniu dani prišlo, však neboli stotožnení niektorí mestskí poslanci, ale ani veľké podniky v Bratislave, ako sú automobilka Volkswagen či rafinéria Slovnaft. Vedeniu mesta vyčítali, že zvyšovaniu dani nepredchádzala diskusia a neexistuje ani dosahová štúdia.

Nové sadzby daní budú rôzne, a to v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. Pásma budú štyri, od A po D. Najvyššie budú v pásme D, a to v mestskej časti Staré Mesto a v lokalite Nivy.

Pri bytoch budú od 0,90 do 1 eura za štvorcový meter (m2), za nebytové priestory od 1,80 do dvoch eur za m2, za nebytové priestory na podnikanie od 3,50 do šiestich eur za m2.

Za domy zaplatia občania od 0,90 do 1 eura za m2, za skleníky od 0,90 do 1 eura za m2, za garáže od 1,50 do dvoch eur za m2.

Aké budú dane

Pri priemyselných stavbách je sadzba dane od 5,75 do siedmich eur za m2, pri administratívnych stavbách od siedmich do deviatich eur za m2, pri ostatných stavbách od šiestich do ôsmich eur za m2. Pri rekreačných chatách od 2,25 do 3,50 eura za m2.

Pri ornej pôde a viniciach jednotne 0,30 eura za m2, pri trvalých trávnatých porastoch od 0,50 do 0,70 eura za m2. Pri záhradách od 0,90 od 1,25 eura za m2. Pri lesných pozemkoch a rybníkoch bude platiť jednotná sadzba 0,30 eura za m2.

Sadzba dane pri zastavených plochách bude od 1,10 do 1,40 eura za m2. Za stavebné pozemky sa bude v Bratislave platiť daň od 0,90 do 1,25 eura za m2 a za ostatné plochy od 1,10 do 1,40 eura za m2.

Ktoré časti patria do akého pásma

Pásmo A, kde budú najnižšie sadzby dane, budú tvoriť mestské časti Vajnory, Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Devínska Nová Ves.

Pásmo B budú tvoriť Čunovo, Rusovce, Jarovce, Lamač, Rača, Dúbravka, Karlova Ves, Záhorská Bystrica a Devín.

Pásmo C bude patriť lokalitám Trnávka, Vinohrady, mestským častiam Nové Mesto, Ružinov a Petržalka.

Do pásma D budú spadať Staré Mesto a lokalita Nivy.