Ružinov sa bude pri dotáciách riadiť novými pravidlami

Poslanci schválili nové všeobecne záväzné nariadenie.

23. dec 2019 o 14:37 TASR

BRATISLAVA. Bratislavský Ružinov sa bude od januára budúceho roka pri poskytovaní dotácií riadiť novými pravidlami.

Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, ktoré v decembri schválil miestny poslanecký zbor.

"Pôvodné VZN bolo vo viacerých aspektoch prekonané a ukázali sa aj niektoré rozpory so zákonom o rozpočtových pravidlách," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová s tým, že ambíciou je tiež zjednodušiť proces súvisiaci s podávaním, posudzovaním a vybavovaním žiadostí o poskytnutie dotácií.

Nové VZN zavádza napríklad aj omnoho väčšiu možnosť využitia elektronickej komunikácie, a to ako pri komunikácii žiadateľa s miestnym úradom, tak aj pri administrovaní žiadostí.

Poskytovanie dotácií bude zároveň rozdelené podľa ich účelu a spôsobu využitia, konkrétne na komunitné, pri ktorých pôjde najmä o podporu komunitného života a na rozvojové podporujúce organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mestskej časti.

"Podľa požadovanej sumy sa posudzujú v dvoch kategóriách - do 5000 eur a do 20.000 eur," doplnila Tóthová.

Na komunitné dotácie by sa malo by podľa VZN vyčleniť 70 percent a na rozvojové 30 percent z celkového objemu finančných prostriedkov na to určených.

O prioritách bude rozhodovať grantová komisia pri formulovaní výzvy.

Nové VZN nadobudne účinnosť 31. 12. 2019.