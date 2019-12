Električky do Dúbravky blokuje spor, do konca roka nezačnú premávať

Električky premávajú zatiaľ po časti zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály.

21. dec 2019 o 11:51 TASR

BRATISLAVA. Električky do bratislavskej mestskej časti Dúbravka do konca roka nezačnú premávať. Na sociálnej sieti to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Dôvodom je naďalej nedoriešený spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou - meniarňou Dolné Krčace, z ktorej je napájané trakčné vedenie pre električkovú trať.

Električky od štvrtka premávajú zatiaľ po časti zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi.

Potrebujú prístup

Vallo vysvetľuje, že už koncom októbra mestu zástupca vlastníkov pôdy pod meniarňou Dolné Krčace Branislav Božek začal brániť vstupu k meniarni.

Primátor deklaruje, že na tento prístup má samospráva zákonný nárok vyplývajúci zo zákona o dráhach.

"Ten nám pred pár dňami potvrdil aj súd vydaním neodkladného opatrenia. Prístup do meniarne potrebujeme, pretože z nej je napájané trakčné vedenie električky a bez neho nedokážeme robiť technické skúšky a ani prevádzkovať električkovú trať do Dúbravky," vysvetlil primátor.

Vykonateľnosť neodkladného opatrenia súdu sa však podľa jeho slov zástupca vlastníkov snaží naďalej znemožniť.

"Minimálne jeden z pôvodných vlastníkov, ktorým súd nariadil zdržať sa takéhoto konania, svoj pozemok v uplynulých dňoch predal," poznamenal Vallo. Keďže noví vlastníci pozemkov vstupu pracovníkov hlavného mesta a Dopravného podniku Bratislava k meniarni bránia, rovnako ako predošlí, magistrát je nútený vykonať ďalšie právne kroky a koordinovať postup so štátnou políciou.

"Stále čakáme na zápis zákonného vecného bremena k dotknutým pozemkom do katastra nehnuteľností. Zápis vecného bremena umožní mestu vyplatiť vlastníkom pozemkov jednorazovú náhradu za obmedzenia spôsobené zákonným vecným bremenom, ktorú sme im pripravení vyplatiť," povedal primátor. Sumu, ktorú mesto dokáže vlastníkom pozemkov vyplatiť, určuje znalecký posudok. Vallo tvrdí, že mesto nemôže východiskovú výšku náhrady za vecné bremeno určiť inak ako znaleckým posudkom. "Jednak preto, že by to bolo nečestné, ale hlavne preto, že mesto je vo svojej činnosti viazané postupmi, ktoré nesmie obísť," povedal.

Ponuku odmietli

Zástupcovia mesta sa stretli vo štvrtok s novými vlastníkmi pozemkov, ale tí ponuku mesta vyplatiť náhradu za vecné bremeno v hodnote znaleckého posudku odmietli.

Primátor konštatuje, že títo ľudia si kúpili pozemky s vedomím vecného bremena na nich, a tak ich požiadavky nad rámec ponuky mesta sú nadštandardné.

"Pri prípadnej kúpe dotknutých pozemkov mestom, čo je ich požiadavka, musíme počas rokovaní vychádzať z cien určených znaleckým posudkom. Rokovaním o ďalšom postupe však nemôžu noví vlastníci podmieňovať prístup našich pracovníkov k meniarni, pretože na ten máme zákonný dôvod a konáme len vo verejnom záujme," deklaruje Vallo. Magistrát chce preto využiť všetky právne prostriedky na vynútenie tohto nároku vrátane uplatnenia si náhrady škody za odklad spustenia dúbravskej časti električkovej radiály.

Božek pre pár dňami pre TASR uviedol, že nie je majiteľ pozemkov a bol len zástupca, ktorý hájil zákonné práva garantované ústavou. "Momentálne s vecou už nemám nič spoločné," povedal.

Genéza sporu o pozemky pod meniarňou sa podľa jeho slov začala už v júli 2016, a to výzvou na usporiadanie vlastníckych vzťahov. Meniareň považuje za nelegálnu stavbu. Vallo sa podľa neho chce súdiť a vystaviť 30.000 ľudí riziku výsledku súdneho sporu, ktorý nie je možné dopredu s istotou predpovedať.