Bratislavský kraj otvoril dotačnú schému na podporu občianskych projektov

Občianske združenia i zväzy sa môžu uchádzať o prostriedky v celkovej výške 1,2 milióna eur.

20. dec 2019 o 21:14 TASR

BRATISLAVA. Občianske združenia i zväzy v Bratislavskom kraji sa môžu uchádzať o prostriedky v celkovej výške 1,2 milióna eur, ktoré sú v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme (BRDS) určené na podporu verejnoprospešných aktivít.

V rámci jednotlivých dotačných schém podporí Bratislavský samosprávny kraj (BSK) projekty z oblasti kultúry, životného prostredia, mládeže, športu či turizmu.

"Vďaka BRDS sa stáva kraj atraktívnejším a lepším miestom pre život. Doteraz sme podporili približne tisícku občianskych projektov za 3,5 milióna eur," vyzdvihol zmysel dotácií predseda BSK Juraj Droba.

Do 21. januára 2020 sa môžu o príspevok uchádzať predkladatelia projektov zameraných na podporu mládeže, úspešní židatelia si rozdelia 51.000 eur. Športové podujatia a pravidelné pohybové aktivity budú v roku 2020 z BRDS podporené sumou 289.000 eur. Aj v tomto prípade možno žiadať do 21. januára 2020.

Do 26. januára budúceho roka je otvorená dotačná schéma na podporu kultúry s celkovou alokáciou 440.000 eur, rovnako tak schéma na podporu turizmu, v ktorej je pre rok 2020 alokovaných 140.000 eur.

Do konca januára 2020, teda do 31. 1. 2020, sa môžu žiadatelia uchádzať o dotáciu z BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka v súhrnnej sume 260.000 eur a to v troch oblastiach - Životné prostredie a verejná infraštruktúra (alokácia 220.00 eur), Regulácia komárej populácie (28.000 eur) a Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta, ktorá podporí projekty v celkovej sume 12.000 eur.

Bližšie informácie možno nájsť na webe BSK.