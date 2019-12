NDS úplne uzavrie ľavú rúru tunela Sitina v Bratislave na D2

Obmedzenie bude potrvá od soboty do nedele 15. decembra do 10:00.

14. dec 2019 o 12:04 SITA

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) úplne uzavrie ľavú rúru tunela Sitina v Bratislave v smere do Malaciek. Dopravné obmedzenie bude trvať dvanásť hodín od soboty 14. decembra od 22:00 do nedele 15. decembra do 10:00. Ako informovali diaľničiari, dôvodom uzávery je mimoriadna oprava vozovky ľavého jazdného pásu diaľnice D2 v kilometri 58,45.

"Doprava bude presmerovaná cez križovatku Patrónka na mestské komunikácie. Pravá tunelová rúra v smere do Petržalky bude prejazdná bez obmedzení," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Tunel Sitina je súčasťou úseku D2 Lamačská cesta - Staré grunty, je prvým vybudovaným dvojrúrovým cestným tunelom na Slovensku. Západná, resp. južná rúra s prekrytou časťou tunela má celkovú dĺžku 1 440 metrov, východná, resp. severná rúra je dlhá 1 415 metrov. Tunel podľa portálu wikipedia odovzdali do užívania 24. júna 2007, razenie tunela trvalo od októbra 2003 do februára, resp. mája 2005. Tunel razili novou rakúskou tunelovacou metódou, v oboch rúrach je jeden tzv. núdzový záliv v strede a ďalší na konci. Rúry sú prepojené únikovými chodbami na piatich miestach, v každej rúre je deväť SOS kabín na priame spojenie s operátorom. Na oboch stranách vozovky sú chodníky v šírke jeden meter, vozovka má šírku 7,5 metra.