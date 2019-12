Varené pivo a chlieb. Aj tak raňajkovali bratislavské deti

Spoznajte známe i neznáme príbehy starej Bratislavy v anglickom podcaste.

14. dec 2019 o 7:00 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/726511828&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Bratislava predbehla Budapešť, aspoň pokiaľ ide o osvetlenie verejných priestranstiev plynovými lampami. Lampári rozsvecovali a zhasínali lampy bambusovými palicami.

Ako prvé sa takto rozsvietilo Hlavné námestie, ešte v 19. storočí, no posledná plynová lampa zhasla na Školskej ulici v druhej polovici 20. storočia.

Hlavné mesto Slovenska je plné zaujímavých príbehov, o ktorých väčšina netuší. Bratislava je, napríklad, jedno z prvých miest, kde sa začalo vyrábať šampanské. Pivo však bolo v Bratislave rovnako populárne.

Anglický podcast Spectacular Slovakia vybral tie najzaujímavejšie príbehy o hlavnom meste z pera Vladimíra Tomčíka, ktoré nájdete v knihe Po stopách dávnej Bratislavy či na webe sme.sk.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.