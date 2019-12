Bratislavskí poslanci schválili grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania

Grantový program vznikol na základe potreby vytvoriť nový systém podpory podujatí a aktivít na využívanie voľného času.

12. dec 2019 o 16:39 TASR

BRATISLAVA. Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave schválili vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci.

Cieľom nového systému podpory projektov v tejto oblasti je podľa vedenia mesta transparentnosť i prehľadnosť prideľovania finančných prostriedkov a fixácia prostriedkov každoročne v rozpočte hlavného mesta.

Nový systém

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania vznikol na základe potreby vytvoriť nový systém podpory športových, vzdelávacích podujatí a aktivít na využívanie voľného času.

Pozostávať má zo štyroch podprogramov, a to grant na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou (projekty s podporou do 3320 eur), grant na podporu športových a vzdelávacích podujatí (projekty s podporou nad 3320 eur), grant na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže (podpora športových klubov) a grant na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste.

Návrh financovania

Nový návrh financovania predpokladá podľa dôvodovej správy mesta, že na prvé tri podprogramy bude každoročne vyčlenených 0,5 percenta z výdavkov mesta schválených v záverečnom účte mestským zastupiteľstvom v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Pri štvrtom podprograme, kde ide o podporu športovej infraštruktúry, ide o kapitálové výdavky.

Tie podľa dôvodovej správy mesta združujú prostriedky z peňažného fondu, z daní z nehnuteľností za športoviská, z predaja majetku mesta. Každoročne v minimálnej sume 400.000 eur.