Lakeside Park 2 sa začne stavať v prvom štvrťroku 2020

Projekt vytvorí pri Kuchajde približne 15 000 metrov štvorcových na prenájom a 300 miest na parkovanie.

12. dec 2019 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosti WOOD & Company a Immocap vytvorili spoločný podnik za účelom developmentu novej administratívnej budovy Lakeside Park 2 v blízkosti jazera Kuchajda.

Nový kancelársky projekt priamo nadväzuje na projekt Lakeside Park 1, ktorý sa nachádza na križovatke Vajnorskej a Tomášikovej ulice v Bratislave.

Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý kvartál budúceho roka a predpokladaný termín uvedenia budovy do prevádzky je štvrtý kvartál 2021.

Ako ďalej informovali firmy, vďaka Lakeside Park 2 pribudne do lokality v okolí Kuchajdy približne 15 000 metrov štvorcových novej prenajímateľnej plochy a 300 parkovacích miest.



„Pre WOOD & Co. je táto spolupráca výnimočná, nakoľko sa zvyčajne zameriavame na akvizície dokončených a obsadených budov, no v tomto prípade ide o kompletný development. Výzvou pre nás bude aj to, že spolu s budovou Lakeside Park 1 ide o značné rozšírenie prenajímateľnej plochy až na 40 000 metrov štvorcových. Novým elementom je aj samotné partnerstvo s Immocapom,“ zhodnotil investičný riaditeľ WOOD & Company Martin Šmigura.

Ako dodal CEO spoločnosti Immocap Martin Šramko, ich pridanú hodnotu vnímajú v prínose najmodernejších štandardov, technologických inovácií a trvalo udržateľných prvkov do interiéru aj exteriéru objektu.

Na realizácii projektu sa budú podieľať obidve spoločnosti, pričom úlohou Immocapu bude zabezpečenie celkového developmentu, vrátane spolufinancovania, príprava projektu, výstavba a prenájom.

WOOD & Co. sa okrem spolufinancovania zameria na dohľad nad rozvojom a synergiou v lokalite vzhľadom na vlastníctvo susedného projektu Lakeside Park 1.

Právne poradenstvo pri založení spoločného podniku zabezpečovali medzinárodná advokátska kancelária Kinstellar v spolupráci s advokátskou kanceláriou Bartošík Šváby.

WOOD & Company je investičná skupina pôsobiaca na stredoeurópskom trhu. Zameriava sa na poskytovanie transakčného poradenstva, poradenstva v oblasti korporátnych financií, obchodovanie s cennými papiermi a správu aktív.

Vznikla v roku 1991 a má kancelárie v šiestich európskych mestách vrátane centrály v Prahe či oddelenia investičného bankovníctva v Bratislave.

Developerská spoločnosť Immocap funguje na trhu viac ako 20 rokov. K jej prvým developerským aktivitám patrila výstavba troch biznis centier v administratívnej zóne na Prievozskej a Plynárenskej ulici v Bratislave – Business Center BBC III, IV a V s celkovou plochou viac ako 60 000 metrov štvorcových.

Kľúčové projekty firmy sú spojené s revitalizáciou okolia Trnavského mýta.