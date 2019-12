Petržalka nevyhovela protestu prokurátora pri zľavách v škôlkach

Mestská časť si nemyslí, že porušila zákon.

10. dec 2019 o 16:58 SITA

BRATISLAVA. Poslanci petržalského miestneho zastupiteľstva v Bratislave v utorok 10. decembra hlasovali proti protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava 5, ktorý protestoval proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v Petržalke.

Prokurátor navrhuje VZN úplne zrušiť s odôvodnením, že Petržalka si VZN o zľave z príspevkov uzurpovala právomoc, ktorá jej zo zákona nevyplýva.



Podľa prokurátora toto VZN neobsahuje žiadne kritériá o poskytnutí zľavy, pričom na zľavu nie je právny nárok, čo umožňuje svojvôľu a nepredvídateľný postup starostu v rozhodovaní o takýchto žiadostiach.

Petržalka sa však domnieva, že Ústava Slovenskej Republiky zaručuje obciam samostatnosť prostredníctvom právnej subjektivity priznanej jej vo veciach hospodárenia s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Obec je teda oprávnená uplatňovať svoju normotvornú právomoc.



Zastupiteľstvo schválilo, že poskytnutie zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka predstavuje konanie, ktorým mestská časť vykonáva svoje kompetencie v zmysle ustanovení zákona a neporušuje zákon. Z tohto dôvodu dnes nevyhovelo zastupiteľstvo protestu prokuratúry.



Niektorí poslanci kritizovali rozhodnutie zastupiteľstva a na protiprávnosť VZN upozorňovali už pri schvaľovaní.

„Keď sa schvaľovalo toto VZN, my sme hovorili, že je protizákonné. Teraz si to všimol aj prokurátor. Pevne verím, že dozorujúci prokurátor sa obráti na súd, aby prestali pochybnosti, že toto VZN je protizákonné. Keby sme toľko energie venovali vybudovaniu nových miest v materských školách, urobili by sme omnoho viac pre petržalské deti,“ uviedol poslanec Oliver Kríž (Mladá Petržalka).