Namiesto vlakov bude medzi Záhorskou Vsou a Zohorom premávať viac autobusov

Náklady na prevádzku jedného kilometra vlakovej dopravy sú asi osemnásobne vyššie.

10. dec 2019 o 13:00 TASR

BRATISLAVA. Zrušené vlaky medzi Záhorskou Vsou a Zohorom nahradí nová autobusová linka. "Bratislavská integrovaná doprava (BID) zriaďuje od 15. decembra linku 225, ktorá bude premávať počas pracovných dní a zabezpečí nadväznosť na vlaky na trase Zohor - Bratislava," informoval TASR PR špecialista BID Miroslav Staník.

"Nová linka bude mať 11 spojov v smere smer Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves a 12 spojov v opačnom smere," spresnil Staník.

"Autobusy budú zastavovať pri železničnej stanici Zohor, časy ich spojov budú nadväzovať na ranné odchody a popoludňajšie príchody vlakov, premávajúce medzi Zohorom a hlavným mestom," dodal.

Staník upozornil, že cestujúci majú okrem novej linky 225 možnosť aj naďalej využívať spoje linky 250 (Bratislava - Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves - Suchohrad), ktoré budú tak ako doteraz premávať počas celého dňa a aj počas víkendov. "Spoje linky 250 budú zastavovať na železničnej stanici len mimo špičky, v čase špičky ju bude obsluhovať nová linka 225," upozornil.

Starosta Vysokej pri Morave Dušan Dvoran považuje náhradu za dostatočnú. "Boli splnené všetky podmienky, ktoré sme pri rokovaniach predložili, dokonca bude viac spojov," uviedol pre TASR.

Naopak, starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič je naďalej presvedčený, že rušenie vlakov sa negatívne prejaví.

"Najmä v čase zimy a zimných kalamít to môže spôsobiť problém, autobusy budú premávať s ťažkosťami a je veľké riziko, že cestujúci sa nedostanú do Bratislavy načas, podľa mňa je to celé krok späť," skonštatoval.

Zmeny v cestovných poriadkoch v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) platia od nedele (15. 12.).

Zrušenie regionálnych vlakov na trase Zohor - Záhorská Ves avizoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK) už pred letom.

Dohodu s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR o ukončení objednávania regionálnej vlakovej dopravy a jej nahradenie autobusovými spojmi vysvetlil BSK najmä ekonomickou racionalizáciou.

"Náklady na prevádzku jedného kilometra vlakovej dopravy sú približne osemnásobne vyššie ako pri príspevku na prevádzku autobusu. Navyše, kapacity autobusovej dopravy dokážu plne zabezpečiť dennú frekvenciu a počet cestujúcich medzi Zohorom a Záhorskou Vsou, v priemere cestuje jedným smerom počas pracovného dňa 180 ľudí," priblížila tlačová tajomníčka BSK Veronika Beňadiková.