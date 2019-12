Tour de Miletička: Ázijské bistrá, anglické knihy, aj trička s Putinom

Poprechádzali sme sa po Miletičke s Angličanom žijúcim na Slovensku.

9. dec 2019 o 9:41 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/723130975&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Trhovisko Miletičová, alebo jednoducho Miletička, sa za roky svojej existencie stihlo stať legendou. Kúpiť tu možno čokoľvek, okrem ovocia a zeleniny aj oblečenie alebo knihy. Vyrástli tu aj ázijské bistrá aj obchodíky s exotickými potravinami. Peter Dlhopolec a James Thomson sa na Miletičku vybrali na jeseň. V podcaste porozprávajú okrem iného aj o tom, ako lacno kúpili slovník a ako sa rozprávali s nahnevaným pánom, ktorý predáva tričká s Putinom.

