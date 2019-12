Aufrichtová víta dotáciu vlády na Dóm sv. Martina, nepovažuje ju však za podporu samosprávy

Výška dotácie na opravu katedrály je 650-tisíc eur.

8. dec 2019 o 19:30 SITA

BRATISLAVA. Starostka bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová pozitívne vníma dotáciu vlády vo výške 650-tisíc eur na rekonštrukciu Dómu sv. Martina.

„Ako občan Bratislavy vítam a oceňujem dotáciu na reštaurátorské práce na Dóme sv. Martina. Z povahy veci ich však nijako nemožno považovať za podporu samosprávy, tou by sa táto dotácia stala, pokiaľ by smerovala aj do zveľadenia priľahlého verejného priestoru (napríklad poškodené schody),“ uviedla pre agentúru SITA Aufrichtová.

Peniaze na opravu katedrály získalo hlavné mesto počas výjazdového rokovania vlády v Bratislave, na ktorom vláda schválila dotáciu pre hlavné mesto v celkovej výške 15 miliónov eur.

„Oproti pôvodnému návrhu sme rozhodli, že navýšime o 500-tisíc eur dotáciu na rekonštrukciu Dómu sv. Martina zo 150-tisíc na 650-tisíc eur,“ povedal premiér Slovenskej republiky Peter Pellegrini (Smer).

Okrem peňazí na rekonštrukciu Dómu sv. Martina poskytne vláda financie aj na revitalizáciu fontány Družba na Námestí slobody.

„Ak mesto bude spolufinancovať dokončenie rekonštrukcie Námestia slobody, vláda je pripravená poskytnúť 500-tisíc na rekonštrukciu fontány na námestí a dofinancovanie zabezpečí hlavné mesto a developer, ktorý sa prihlási na rekonštrukciu tejto fontány,“ dodal Pellegrini.

Starostka Aufrichtová však vníma peniaze na opravu fontány rozporuplne. „Rozhodnutie vlády SR investovať do opravy fontány Družba vnímam ako rozhodnutie ponechať námestie bez výraznejšej urbanistickej zmeny. Dať milión (500 tis. vláda; 500 tis. mesto, príp. developeri) do sfunkčnenia jednej fontány v situácii, keď máme v hlavnom meste modernizačný dlh voči školám, považujeme za diskutabilné, aj preto, lebo prevádzkové a údržbové náklady bude znášať Bratislava,“ dodala Aufrichtová.