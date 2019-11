V Bratislave sa zrazil trolejbus s dvomi autami, traja ľudia sa zranili

Trolejbus sa zrazil na Svätoplukovej ulici s osobným a nákladným autom.

29. nov 2019 o 13:35 (aktualizované 29. nov 2019 o 15:45) TASR

BRATISLAVA. Po piatkovej nehode trolejbusu, osobného a nákladného vozidla na Svätoplukovej ulici v Bratislave odhaduje Dopravný podnik Bratislava (DPB) škodu nad 10.000 eur.

Pre TASR to povedal vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík. Po nehode evidoval dopravca piatich zranených, dvaja ľudia boli ošetrení na mieste a troch transportovali záchranári do nemocnice.

Nehoda sa podľa Michlíka vyšetruje. Havarovaný trolejbus šiel na linke 202 v smere na Hodžovo námestie a jazdil po hlavnej ceste.

DPB tvrdí, že osobné vozidlo, ktoré vychádzalo z Velehradskej ulice, označenej ako vedľajšia cesta, mu nedalo prednosť a narazilo do trolejbusu.

"Trolejbus po náraze prešiel čiastočne do protismeru, kde narazil do protiidúceho dodávkového vozidla. Na mieste bolo päť zranených," spresnil Michlík. Tri osoby boli podľa jeho slov prevezené do nemocnice so zraneniami hlavy a krku. "Dve osoby so zraneniami rúk boli ošetrené na mieste," podotkol.

Hovorkyňa Operačného strediska zdravotnej záchrannej služby (OS ZZS) Alena Krčová pre TASR potvrdila, že dopravná nehoda si vyžiadala tri zranené osoby, ktoré boli prevezené do nemocnice. Utrpeli však podľa nej ľahké poranenia.