Čo majú spoločné americký rappera a bratislavská ikona Schöne Náciho?

10 vecí, ktoré ste o Bratislave možno netušili.

30. nov 2019 o 6:43 Peter Dlhopolec

Vypočujte si podcast:

Vydajte sa na prehliadku Bratislavy v spoločnosti anglického podcastu Spectacular Slovakia.

Andrej Kvas, Ján Bahýľ, či Filip Eduard von Lenard sú osobnosti, ktoré v Bratislave strávili čas svojho života. Von Lenard získal Nobelovu cenu, no väčšina Slovákov týchto konštruktérov a vedcov pravdepodobne nepozná.

Miestni ale určite poznajú Schöne Naziho, ktorý sa stal ikonou mesta. Málokto vie, že okrem Bratislavy má niečo spoločné aj s americkým raperom Kendrickom Lamarom.

Okrem zabudnutých osobností si Spectacular Slovakia spraví zastávku aj pri Starom moste, kine Mladosť, či už neexistujúcom detskom bazéne na jednom z centrálnych námestí.

