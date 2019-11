Oprava vozovky obmedzí premávku na diaľnici do Maďarska

Diaľničiari informovali aj o zmenách trvajúcej čiastočnej uzávery na križovatke Triblavina.

28. nov 2019 o 16:53 SITA

BRATISLAVA. Pre opravu vozovky diaľnice D2 v Bratislave v úseku križovatka Pečňa - štátna hranica Slovensko/Maďarsko obmedzia dopravu od štvrtka 28. novembra do nedele 15. decembra.

"Oprava vozovky sa bude realizovať na viacerých častiach diaľnice D2 v predmetnom úseku vo vonkajšom jazdnom pruhu," informovala Národná diaľničná spoločnosť na svojom portáli.

Opravu začnú vykonávať od hraničného priechodu s Maďarskom v smere do Bratislavy na úseku v dĺžke dva kilometre (km 79 - 77).

"Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa práce nebudú vykonávať," uviedla Národná diaľničná spoločnosť.

Diaľničiari tiež informovali motoristov o zmenách trvajúcej čiastočnej uzávery na križovatke Triblavina v úseku D1 Bratislava - Trnava. Dôvodom je prestavba dočasného dopravného značenia pre potreby výstavby križovatky Triblavina.

Od 28. novembra od 19:00 do 29. novembra do 10:00 budú prejazdné tri pruhy v smere Trnava - Bratislava a dva jazdné pruhy v smere Bratislava - Trnava.

V piatok 29. novembra od 10:00 do 13:00 budú prejazdné dva jazdné pruhy v obidvoch smeroch.

"Od 29. novembra od 22:00 do 30. novembra (sobota) do 6:00 sa bude odstraňovať a realizovať vodorovné dopravné značenie a presmerovanie dopravy v smere Bratislava - Trnava do stavu umožňujúceho zimnú údržbu. V uvedenom smere bude prejazdný jeden jazdný pruh, smer Trnava - Bratislava bude bez obmedzení," priblížila Národná diaľničná spoločnosť.

V sobotu 30. novembra od 6:00 do 12:00 je v pláne úprava zvislého dopravného značenia, oba smery budú prejazdné v troch jazdných pruhoch.