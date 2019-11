V predvianočnom období a počas sviatkov budú v Bratislave hliadkovať vojaci

Vyplynulo to z požiadavky policajného zboru a uznesenia vlády.

27. nov 2019 o 20:35 TASR

BRATISLAVA. Na verejný poriadok a bezpečnosť v Bratislave v predvianočnom období a počas sviatkov dohliadnu profesionálni vojaci spolu s príslušníkmi Policajného zboru.

Súvisiaci článok V Bratislave sa začínajú vianočné trhy, prinesú viacero noviniek Čítajte

TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

V predvianočnom období až do 22. decembra je do spoločných bezpečnostných hliadok denne vyčlenených do piatich profesionálnych vojakov a následne od 23. decembra do 1. januára 2020 bude k dispozícii do 16 profesionálnych vojakov na jeden operačný deň.

Vyčlenenie profesionálnych vojakov vyplynulo z požiadavky policajného zboru a uznesenia vlády zo 6. novembra, z dôvodu aktuálnej bezpečnostnej situácie.