Pellegrini a Vallo hovoria o zrušení Bratislavského samosprávneho kraja. Populizmus, reaguje Droba

Premiér a primátor sa zhodli, že mesto by malo plniť funkcie samosprávneho kraja.

27. nov 2019 o 20:58 TASR

BRATISLAVA. Tvrdenie o racionálnej nevyhnutnosti zlúčiť Bratislavu a Bratislavský kraj do jedného samosprávneho celku je populistickým vyjadrením, ktoré nie je podložené žiadnou relevantnou analýzou.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba to pre TASR uviedol v súvislosti s vyhláseniami predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) a primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorí sa zhodli, že by Bratislava mala plniť funkcie samosprávneho kraja.

"Premiér a primátor oznámili, že chcú zrušiť Bratislavský samosprávny kraj, len tak mimochodom, na tlačovej konferencii," komentoval Droba Pellegriniho a Vallove slová, ktoré zazneli po stredajšom rokovaní vlády - zameranom na riešenie problémov hlavného mesta.

Droba pripúšťa, že členenie nebolo správne nastavené

Droba pripustil, že administratívno-správne členenie Slovenska v prípade krajov nebolo správne nastavené. Stotožňuje sa i s tým, že je potrebné zjednodušiť trojúrovňový systém riadenia v Bratislave, v ktorom sa stretávajú kompetencie mestských častí, magistrátu a samosprávneho kraja.

Súvisiaci článok Vláda podporí Bratislavu sumou 15 miliónov eur, odpustí jej aj úver Čítajte

"To však neznamená, že budeme súťažiť v populistických návrhoch. Pretože nijako inak sa toto dnešné vyhlásenie nedá označiť," zdôraznil Droba.

Kladie si otázku, či si premiér a primátor uvedomujú, aké dôležité kompetencie kraj má v oblasti dopravy, škôl, zdravotníctva či sociálnej oblasti.

"Staráme sa napríklad o stovky kilometrov ciest. Ak magistrátu v minulosti robilo problém odpratať v zime sneh z ciest a chodníkov, naozaj je pripravený prevziať na seba nové náročné úlohy kraja?" opýtal sa Droba.

Upozornil tiež na riziko ohrozenia čerpania eurofondov, ktoré by nepremyslená zmena znamenala.

Droba deklaruje, že je otvorený debatám o zmenách, zefektívnení riadenia územia. "No je potrebné si uvedomiť, že 'ľúbivé' zrušenie kraja prinesie úsporu maximálne v odmenách poslancov a jedného župana. Kompetencie však ostanú. A s nimi aj zodpovednosť," poznamenal Droba.

Vallo súhlasil s Pellegrinim

Predseda vlády Peter Pellegrini sa po stredajšom rokovaní vlády vyjadril, že mesto Bratislava so svojím okolím by malo plniť aj služby kraja.

Existencia samostatného hlavného mesta a zároveň aj Bratislavského samosprávneho kraja nemá podľa neho opodstatnenie, Pellegrini vníma kraj ako zbytočný medzičlánok. Podporil by preto zlúčenie mesta Bratislava a samosprávneho kraja do jedného s tým, že by primátor plnil úlohy aj predsedu kraja.

"Hovoríme úplne to isté, je to niečo, čo sa musí udiať," reagoval na Pellegriniho slová Vallo. Upozornil, že ak v iných regiónoch má decentralizované riadenie a krajská samospráva zmysel, v samotnej Bratislave to tak nie je. Tri úrovne riadenia vytvárajú podľa neho nesystémovosť a spôsobujú frustráciu obyvateľov.

"Ak majú ostať župy, budem sa usilovať o to, aby bola Bratislava samostatným krajom," dodal.