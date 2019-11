Bratislavskí vodári potrebujú stovky miliónov eur na obnovu infraštruktúry

Nie je možné sa donekonečna spoliehať na to, že staré potrubia ešte rok vydržia, hovorí Olajoš.

26. nov 2019 o 14:40 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) potrebuje stovky miliónov eur, dôvodom je, že sa do obnovy vodárenskej infraštruktúry v hlavnom meste dlhodobo neinvestovalo. Uviedol to riaditeľ komunikácie BVS Peter Podstupka v tlačovej správe.

Celkový investičný dlh presahuje 271 miliónov eur. Podľa BVS je dnes za hranicou svojej teoretickej životnosti viac ako 250 kilometrov vodovodných potrubí a približne 400 kilometrov kanalizačných sietí.

„Ak nepríde k zmene prístupu investícií do infraštruktúry, nastane v najbližších rokoch dramatický nárast počtu mimoriadnych udalostí, čo na jednej strane skomplikuje dodávku pitnej vody a odvod splaškovej vody v celom regióne, a na druhej strane sa zvýšia náklady na opravy, ktoré sú pri haváriách vždy vyššie ako pri plánovaných opravách,” upozornil Podstupka v tlačovej správe s tým, že ak sa k zanedbaným investíciám do obnovy priráta aj suma potrebná na investície do ďalšieho rozvoja, celková čiastka presiahne 600 miliónov eur.



„Nie je možné sa donekonečna spoliehať na to, že staré potrubia ešte jeden rok vydržia,” upozornil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš s tým, že nové vedenie BVS pripravuje riešenia na obnovu vodárenskej infraštruktúry.

BVS aktuálne prevádzkuje približne päťtisíc kilometrov vodovodnej a kanalizačnej siete, čo vzdušnou čiarou predstavuje vzdialenosť z Bratislavy na severný pól.

Prevádzkuje aj vodárenské zdroje, vodojemy, čerpacie stanice a čistiarne odpadových vôd.