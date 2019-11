Petržalčania sa môžu registrovať do parkovacieho systému už len v Technopole

Vysunuté pracovisko miestneho úradu v Auparku zrušili.

22. nov 2019 o 10:58 SITA

BRATISLAVA. Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Petržalka sa môžu registrovať do parkovacieho systému už len v budove miestneho úradu v Technopole.

Vysunuté pracovisko miestneho úradu v nákupnom centre Aupark už minulý týždeň zrušili. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Do konca novembra je možné zaregistrovať sa do parkovacieho systému osobne len na miestnom úrade v Technopole od pondelka do soboty od 8.00 h do 20.00 h.

Od decembra bude možná registrácia osobne a zdokladovanie vozidiel v Technopole v úradných hodinách v pondelok 08.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, v stredu 08.00 – 12.00 h, 13.00 – 16.30 h a v piatok 08.00 – 12.00 h.

Nové pravidlá parkovania začali platiť v Petržalke od 1. novembra.

Parkovacie miesta označili modrými čiarami a pri vstupe umiestnili značku, ktorá informuje vodičov o regulovanom parkovisku. Do zavedenia celomestskej parkovacej politiky v roku 2021 chce mestská časť označiť čo najviac parkovacích miest.

Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku chcú do prvej polovice budúceho roka zaviesť regulované parkovanie kompletne v celej mestskej časti, najskôr na parkoviskách a postupne pribudnú aj kolmé parkovacie miesta a parkovacie miesta pri cestách.



Petržalský pilotný parkovací systém schválili prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia petržalskí poslanci 9. septembra na mimoriadnom zastupiteľstve.

Jeho cieľom je uprednostňovanie rezidentov s trvalým pobytom v Petržalke pri parkovaní v mestskej časti.

Petržalka spustila 1. októbra elektronickú registráciu do pilotného parkovacieho systému. Po registrácii bude môcť Petržalčan v prvej fáze prednostne parkovať na všetkých parkoviskách v mestskej časti, a to 24 hodín denne, sedem dní v týždni.