Developer Cresco Ružinov podáva trestné oznámenie na starostu Chrena

Chren odkazuje, že zastrašiť sa nenechá, keďže koná v zmysle zákona.

21. nov 2019 o 15:29 TASR

BRATISLAVA. Spoločnosť Cresco Ružinov, developer projektov Prima Park I a Prima Park II v Bratislave, podala vo štvrtok na starostu Ružinova Martina Chrena trestné oznámenie pre podozrenia zo spáchania trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa a ohovárania.

Podanie bolo podané na Okresnú prokuratúru Bratislava II. Informoval o tom na brífingu konateľ spoločnosti Martin Šechny.

Chren odkazuje, že zastrašiť sa nenechá, keďže on aj stavebný úrad konajú v zmysle zákona.

Developer hovorí o nečinnosti a obštrukciách

Spoločnosť v podanom trestnom oznámení odkazuje na územné konanie k projektu Prima Park II a s ním súvisiace výrubové konanie, ale tiež konanie o predĺžení predčasného užívania stavby Prima Park I a kolaudačného konania k tejto stavbe.

Developer v tejto súvislosti hovorí o nečinnosti, obštrukciách, nezákonných postupoch či šikanovaní zo strany stavebného úradu a ružinovského starostu.

"Máme pocit, že sme do bodky splnili všetko. Dostali sme sa do nejakého kúta a nevieme sa odtiaľ pohnúť. Máme za to, že to už nesie znaky trestnoprávnej roviny, tak sme sa rozhodli a podali sme trestné oznámenie na starostu," uviedol Šechny s tým, že na nečinnosť a obštrukcie mal niekoľkokrát poukázať aj prokurátor.

Opätovne zdôraznil, rovnako ako v tohtotýždňovej tlačovej správe, že pre kritizované konanie stavebného úradu a šéfa ružinovskej samosprávy mu hrozí zastavenie územného konania k Prima Parku II k 26. novembru, v súvislosti s výrubovým konaním hovorí o nesplniteľnej podmienke.

Nenecháme sa zastrašiť, odkazuje Chren

Ružinovský starosta na margo toho uvádza, že mestská časť a stavebný úrad dodržiavajú a budú dodržiavať platné zákony a postupom developera sa nenechajú zastrašiť.

Zdôraznil, že spoločnosť mala dostatok času na splnenie všetkých podmienok, ktoré od nej úrad vyžaduje.

"Developerom, ktorí boli zrejme z minulosti zvyknutí, že si vybavia, čo chcú, tak veľmi prekáža, keď vyžadujeme dodržiavanie zákonov. A snažia sa takýmto hrubým nátlakom, vyhrážaním sa, podávaním trestných oznámení presadiť si svoje. V rozpore so záujmami Ružinova, obyvateľov a v rozpore so zákonom," skonštatoval pre TASR Chren.

Developer Cresco Ružinov sa už v minulosti niekoľkokrát obrátil na prokuratúru a kritizoval postup a konanie ružinovského stavebného úradu.

Na problémy poukazuje ako pri projekte Prima Park I, tak aj Prima Parku II. Stavebný úrad k obvineniam opätovne konštatuje, že len dodržiava platný zákon, nečinný je podľa neho v mnohých prípadoch práve developer.

"Developer Cresco Ružinov pracuje s faktami veľmi zľahka a snaží sa ľudí presviedčať o značne poupravenej realite," poznamenala pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu Tatiana Tóthová, podľa ktorej úrad dôrazne odmieta tvrdenia o šikanovaní, napríklad v súvislosti s výrubovým konaním.

Podotkla, že spis týkajúci sa toho konania rieši nadriadený stavebný orgán pre odvolania účastníkov konania.

"Do tohto rozhodovania už náš úrad nemôže zasahovať. To, čo by od nás developer chcel, je zabrániť ostatným občanom a inštitúciám využívať ich zákonom garantované práva," doplnila Tóthová.