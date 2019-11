Od decembra menia v Starom Meste ceny za parkovacie karty

V Starom Meste fungujú dve parkovacie karty. Ich cena sa zjednotí.

15. nov 2019 o 11:10 SITA

BRATISLAVA. Od decembra začnú platiť v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto nové ceny za parkovacie karty pre obyvateľov tejto mestskej časti. Ročná parkovacia karta v Starom Meste bude stáť 39 eur.

„Staré Mesto tak postupne začalo nabiehať na ceny, ktoré určila nová bratislavská parkovacia politika,“ informovala mestská časť na svojej internetovej stránke.

„Aby to bolo spravodlivé a aby sme nevyvolávali rozdiely v prístupe k občanom, ktorí majú tie isté práva, a vzhľadom na to, že rezidentské karty, ktoré sú zavedené už zhruba desať rokov a celý čas sa nevalorizovali, ideme cenu prispôsobiť na rovnakú v rámci celého Starého Mesta na 39 eur," uviedla Zuzana Aufrichtová.

Dve karty, rovnaká cena

V Starom Meste fungujú dva parkovacie systémy, tým pádom aj dve parkovacie (rezidentské) karty. Prvý zabezpečuje samotná mestská časť a druhý na základe zmluvy spoločnosť BPS Park.

Cena za ročnú rezidentskú kartu Starého Mesta je do konca novembra vo výške desať eur a cena karty BPS je ešte momentálne 60 eur na rok. Od 1. decembra má byť cena staromestskej karty i BPS karty zhodne 39 eur.

„Pre rezidentov, ktorí si už kúpili staromestskú parkovaciu kartu za desať eur, a tých, ktorí si ju zakúpia do 30. novembra, sa až do vypršania platnosti karty nič nemení,“ uviedlo Staré Mesto.

Ďalšie opatrenia

V decembri nadobudne platnosť aj súbor opatrení, ktoré starostka dohodla s BPS Park a poslanci ich v rámci dodatku k zmluve odsúhlasili ešte v septembri.

Opatrenia sa týkajú okrem zníženia ročnej rezidentskej BPS parkovacej karty zo 60 na 39 eur aj spoplatnenia krátkodobého parkovania, ktoré bude spoplatnené od 8.00 h až do 18.00 h, pôvodne to bolo do 16.00 h, a taktiež vyhradenie asi 220 miest pre rezidentov v čase od 17.00 h do 8.00 h nasledujúceho dňa, napríklad na Heydukovej či Medenej ulici.



Okrem iného poskytne BPS Park ročný príspevok 30-tisíc na zveľaďovanie verejného priestoru. Príspevok v danej sume by po tri roky mala BPS Park dávať do nového staromestského neziskového Fondu architekta Weinwurma.

Jedna tretina zo sumy od BPS Park má byť určená pre dopravné riešenia, zvyšok pomôžu prerozdeliť obyvatelia a môže byť použitý napríklad na zveľadenie vnútroblokov, starostlivosť o zeleň, na kultúru, urbanistické riešenia či bezbariérovosť.



Spoločnosť BPS Park na základe zmluvy z roku 2005 so Starým Mestom, ktorá je platná až do roku 2026, spravuje 2 489 parkovacích miest a 600 parkovacích miest spravuje na základe zmluvy s bratislavským magistrátom.

Zabezpečuje potrebné projekty organizácie parkovania, realizáciu zvislého a vodorovného dopravného značenia parkovacích miest, bežné čistenie parkovacích miest a výber parkovného prostredníctvom parkovacích automatov a SMS platieb.

V spolupráci s mestskou a dopravnou políciou vykonáva nevyhnutnú kontrolu dodržiavania parkovacej politiky v centrálnej zóne hlavného mesta.