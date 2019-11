Magistrát pripravuje opatrenia na zlepšenie dopravy v Dúbravke

14. nov 2019 o 21:42 SITA

BRATISLAVA. Bratislavský magistrát pripravuje opatrenia na zlepšenie súčasnej dopravnej situácie v bratislavskej mestskej časti Dúbravka.

„Aktuálna situácia by nevznikla, ak by modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály išla podľa plánu a dokončenie prvej etapy sa stihlo v pôvodnom termíne, teda do konca septembra. Rozhorčenie Dúbravčanov registrujem a chápem. Naši dopravní odborníci identifikovali najviac problémové body a pripravili riešenia, ktoré v najbližších dňoch spúšťame,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Nové opatrenia

Medzi prvé opatrenia patrí riešenie križovatky Harmincova - Pri Suchej Vydrici, kde pravidelne bývajú dopravné zápchy.

V najbližších dňoch chce hlavné mesto so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava obmedziť odbočenie doľava na ulicu Pri Suchej Vydrici.

Pri priechode pre chodcov na Harmincovej ulici operatívne pomáha zlepšovať plynulosť premávky v rannej špičke mestská polícia, ktorá púšťa chodcov v skupinách.



Ďalším opatrením má byť odstránenie modelu zúženej vozovky z dvoch na jeden pruh pri zastávke metskej hromadnej dopravy Damborského v smere z Dúbravky do centra (vyvolané prácami na stavbe podchodu a integrovanej zastávke), kde sa tvorí tzv. lievik.

Jazdné pruhy budú obnovené na budúci týždeň.

„Prejazd Hanulova – Bagarova ostáva pre nevyhnuté práce ešte uzavretý, vjazd na stavenisko, a s tým spojené zúženie jazdných pruhov však plánuje stavebník vždy až po rannej špičke po 9.00 h,“ povedal Vallo.

Na križovatke Mikuláša Schneidera-Trnavského - Harmincova je aktuálne uzavretý ľavý odbočovací pruh do Karlovej Vsi. Tento pruh plánujú otvoriť už začiatkom budúceho týždňa.

Obnova trate

„Verím, že tieto opatrenia urobia súčasnú, mimoriadne zlú situáciu aspoň trochu znesiteľnejšou, a že otvorenie časti modernizovanej električkovej trate koncom roka tieto problémy vynahradí zvýšenou kvalitou verejnej dopravy,“ dodal Vallo.



Obnova električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke sa začala 22. júna tohto roku. Prvú etapu rekonštrukčných prác na električkovej trati v Karlovej Vsi v úseku od Molecovej po obratisko v Karlovej Vsi by mali ukončiť v druhej polovici novembra.

Ukončenie druhej etapy modernizácie, teda po Hanulovu ulicu v Dúbravke, by malo byť 20. decembra tohto roka.