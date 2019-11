V parku bratislavského kaštieľa v Rusovciach sa začali arboristické práce (foto)

Vstup do areálu nie je momentálne povolený.

8. nov 2019 o 17:40 TASR, Stanislava Ivánková

V parku a záhradách kaštieľa v bratislavských Rusovciach sa tento týždeň začali realizovať arboristické práce. Sú súčasťou celkovej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky a ukončené majú byť do 12 mesiacov.

"Po úspešnom verejnom obstarávaní začal v pondelok jeho víťaz A.I.I. Technické služby s odbornými arboristickými zásahmi. Všetky zdravotné, redukčné, presvetľovacie a ďalšie orezy či úkony budú vykonávané pod dohľadom skúsených arboristov," deklaruje Úrád vlády.

Arboristické práce majú pripraviť podklad pre ďalšie úpravy parku a záhrad do ich historickej podoby tak, aby mohli byť po celkovej rekonštrukcii Národnej kultúrnej pamiatky Rusovce čo najviac využívané a navštevované verejnosťou.

"Cieľom rekonštrukcie je vrátiť priestoru prírodno-krajinársky charakter. Ponechať základný koncept striedanie zatienených plôch so stromami s rozvoľnenými zatrávnenými, pričom pribudnú trvalkové záhony v zatienených častiach na oživenie priestoru a aj veľa okrasných cibuľovín. Historicky sa vraciame do obdobia Lónyayovcov. To je rok 1906 a trošku neskôr, takže zachováme terasové úpravy, terasovú (tzv. japonskú) záhradu, vodnú vežu a podobne," povedala autorka projektovej dokumentácie a krajinná architektka Tamara Reháčková.