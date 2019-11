Kalaszi: Z Grösslingu by malo byť viac než len kúpele

Maďarský architekt hovorí o kultúre kúpeľov a o budúcnosti Grösslingu.

26. nov 2019 o 15:02 Jana Liptáková

STARÉ MESTO. Je to štvrť storočia, čo historické kúpele Grössling zatvorili za poslednými návštevníkmi a vypustili bazény. Odvtedy chátrajú.

Mesto a Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) teraz pripravujú ich rekonštrukciu.

Pod vedením splnomocnenca Gábora Bindicsa tím slovenských aj zahraničných odborníkov pripravuje takzvaný brief. Ten poslúži ako základ pre medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorú chce mesto vyhlásiť začiatkom budúceho roka.

Mesto sa pri rekonštrukcii tejto národnej kultúrnej pamiatky inšpiruje aj Budapešťou.

Do prípravného tímu preto prizvali tamojšieho architekta, ktorý má skúsenosti s rekonštruovaním kúpeľov.

Zoltán Kalaszi pre Bratislavusumarizuje a spracúvava podklady od expertov zo spoločnosti Budapesti Gyogyfürdő ZRT, od ďalších architektov a kúpeľných technikov. Zhovárali sme sa s ním obohatej histórii kúpeľníctva v Maďarsku ale aj o kúpeľoch Grössling.

Aká je história kúpeľníctva v Maďarsku?

„Vo všeobecnosti sa v kúpeľníctve vyskytujú dva štýly – rímsky a turecký. Zatiaľ čo súčasťou rímskych kúpeľoch sú aj záhrady a samotné kúpele sú otvorenejšie, v tureckých sa viac využíva para a sú viac o samotnej očiste tela. V Maďarsku, a tým je unikátne, sa vyskytujú oba štýly, kedže niekoľko tureckých kúpeľov nám tu ostalo ako pamiatka na viac ako 150-ročnú okupáciu Osmanmi. Spolu máme v Maďarsku viac ako 130 kúpeľov a naša kúpeľnícka kultúra je veľmi bohatá. Nielenže je v Budapešti návšteva kúpeľov jednou z hlavných turistických atrakcií, aj domáci pravidelne navštevujú tieto zariadenia.“

Chodievate do kúpeľov aj vy?

„Áno, približne raz za dva týždne. Niektorí moji priatelia ešte častejšie. Najčastejšie do historických tureckých termálnych kúpeľov Király. Nemajú plavecký bazén, len termálnu vodu dobrú na kĺby. Majú veľmi špecifickú atmosféru. V súčasnosti sa pripravuje ich rekonštrukcia, čomu som aj rád, ale zároveň som z toho smutný.“

Udržala sa v kúpeľoch v Budapešti tradícia mužských a ženských dní?

„Áno, takéto dni majú napríklad v liečebných a termálnych kúpeľoch Rudas. Hlavne zahraničným návštevníkom, napríklad rodinám s deťmi to pripadá zvláštne. Je to však tradícia, veľmi lokálna, aj keď neviem odkiaľ pochádza a z ekonomického hľadiska nie je úplne najlepšia. Na druhej strane, keď sú kúpele vyhradené len jednému pohlaviu, vzniká tu veľmi špecifická atmosféra.“

Hľadajú kúpele v Budapešti nejaké nové funkcie pre svoje využitie?

„Jednoznačne chcú expandovať a pretvárať sa na určitý druh oáz. Musia však pri tom hľadať rovnováhu, nastaviť si limity a regulovať návštevnosť, aby výsledkom neboli príliš hlučné a rušné kúpele pretože také by stratili na atraktivite. Keďže kúpele bežne využívajú paru, môžu si napríklad zriadiť oranžériu alebo palmový skleník, tak ako to urobili v jedných z najnavštevovanejších kúpeľov v Budapešti, v Szechenyi .“

Aké boli vaše pocity keď ste po prvý krát navštívili kúpele Grössling?

„Môj prvý pocit bol, že je to skutočne krásna budova. Keď sme vošli do haly s bazénom, nemohol som prestať fotografovať, pretože tento zanedbaný priestor s burinou plaziacou sa po stenách a hrdzavými rúrami je zároveň krásny aj smutný. Až som ako architekt sám dostal chuť pripravovanej súťaže sa zúčastniť.“

Rozprávali ste sa o Grösslingu aj s pamätníkmi?

„Áno. Ľudia si dnes na Grössling najčastejšie spomínajú ako na miesto, kde sa učili plávať. Tesne pred zatvorením tu fungoval len jeden plavecký bazén, tri bazény s horúcou vodou a dve sauny, čo bolo, v porovnaní s jeho zlatou érou, veľmi málo. V minulosti mal dve separátne časti – jednu pre ženy a druhú pre mužov – obe s plaveckými bazénmi a s menšími bazénmi s horúcou vodou a slúžil aj na liečebné účely. Poskytovali sa tu liečivé bahenné zábaly a soľné procedúry či hydroterapia. Slúžili tiež na očistu tela, keďže v tej dobe bolo bežné, že v obytných domoch bola jedna kúpeľňa na päť bytov.“

Aké ciele by rekonštrukcia kúpeľov Grössling mala sledovať?

„Oproti minulosti sa význam a využívanie kúpeľov vo všeobecnosti mení. Preto by aj rekonštrukcia Grösslingu mala byť symbolom premeny z hľadiska viacerých aspektov. Našou víziou je vytvoriť tu verejný a zároveň introvertný priestor, do ktorého keď návštevník vstúpi, nechá za sebou celý vonkajší svet aj s jeho problémami a zrelaxuje sa po fyzickej aj psychickej stránke. Po rekonštrukcii by tak Grössling mal byť viac než len kúpeľmi navrátenými verejnosti. Pri priestoroch, čo nám popri kúpeľnej časti zostanú, uvažujeme o kultúrnych funkciách s aktivitami, do ktorých sa dá podobne ponoriť ako do vody v kúpeľoch.“

Aké ďalšie nové funkcie si viete predstaviť v Grösslingu?

„Pri našom skúmaní ako fungujú obdobné zariadenia v zahraničí sme narazili, napríklad na kúpele Liquidrom v Berlíne, ktorých špecialitou je ozvučený bazén s vodou tak slanou, že sa na nej môžete vznášať. Kedže v Grösslingu sa v minulosti poskytovali soľné terapie, viem si predstaviť niečo podobné aj tu. Je tu tiež veľká záhrada, ktorá v podstate nebola nikdy využívaná. Takéto funkcie by veľmi dobre poslúžili aj ako odkaz na minulé fungovanie Grösslingu. Uvažuje sa tu tiež o zriadení reštaurácie či masážnej zóny.“

Bude si vedieť Grössling s takýmito funkciami sa seba zarobiť?

„To je otázka, ktorú tiež riešime. V Bratislave existuje viac ako 20 miest, kam si môžete ísť zaplávať alebo do sauny. Našou víziou však je, aby Grössling bol viac než plaváreň či saunový svet. Chceme mu vrátiť minulý lesk a atmosféru, aby bol moderným zariadením so všetkým, čo k tomu patrí a zároveň bol verejným miestom.“