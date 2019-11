Premávku v Bratislave spomaľujú kolóny

6. nov 2019 o 8:24 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave a pri vjazde do hlavného mesta zdržiavajú v stredu ráno vodičov kolóny. Informuje o tom Zelená vlna a Stella centrum.

Zdržanie do 45 minút hlásia na D2 za Lozornom v smere do Bratislavy. Doprava je spomalená aj na starej ceste zo Stupavy so zdržaním do 25 minút.

Kolóny a zdržanie približne 20 minút hlásia vodiči aj na Devínskej ceste v smere do centra, ako aj na Hradskej v smere z Vrakune do centra. Okolo 25 minút sa vodiči zdržia v kolóne na ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta.

So zdržaním do 10 minút treba rátať na Račianskej v smere do mesta a na D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom.

Nehodu odstraňujú v Bratislave na D2 pri výjazde Lamač v smere do Bratislavy. Kolóna sa tvorí už od pripájača Stupava.