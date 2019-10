Občania môžu rozhodovať o projektoch na Burze nápadov

Na projekty vyčlenilo hlavné mesto zo svojho rozpočtu 50-tisíc eur.

31. okt 2019 o 16:04 SITA

BRATISLAVA. Od novembra môže bratislavská verejnosť hlasovať o projektoch z Občianskeho rozpočtu 2020. Bratislava vyčlenila na projekty 50-tisíc eur.

Do tzv. Burzy nápadov tento rok zaslali ľudia 33 návrhov, najviac v kategórii životné prostredie. O tom, ktoré z projektov zrealizujú, môže verejnosť rozhodnúť v hlasovaní, ktoré má byť od 2. do 14. novembra.

Po hlasovaní víťazné projekty zaradia do návrhu rozpočtu hlavného mesta, o ktorom následne rozhodnú mestskí poslanci.

Informoval o tom bratislavský magistrát.

Cyklocesty a bezpečnosť chodcov

Z celkovo doručených 33 návrhov sedem nespĺňalo požadované podmienky, dva projekty boli žiadateľmi stiahnuté počas verejného prerokovania priamo na mieste, ostatné boli zaradené ako odporúčania pre mesto, mestské časti a mestské podniky.

Na základe odborného posúdenia a po verejnom prerokovaní z 33 doručených návrhov postúpilo do verejného hlasovania celkovo desať občianskych podnetov - v kategóriách životné prostredie šesť, dva v kategórii šport, a po jednom v kategóriách doprava a komunikácie, a kultúra.

V oblasti doprava bol predložený návrh označenia cyklocesty v Petržalke a zvýšenie bezpečnosti pre peších v danej lokalite.

Cieľom predloženého projektu je vyznačiť na širokom chodníku cyklotrasu a v časti Bosákova/Mlynarovičova/Šustekova zvýrazniť priechody pre chodcov a cyklistov farebne aj reflexnými blikajúcimi svetlami na solárnu energiu.

V oblasti životného prostredia predložili šesť návrhov. Sú to „Zeleň bez obmedzenia priestoru“ v mestskej časti Ružinov.

Cieľom predloženého návrhu je umiestniť zeleň v Ružinove, a potenciálne aj v iných mestských častiach, na miesta, kde by nebránila rozvoju mestskej časti – k cestám, chodníkom a budovám, prípadne na strechy a steny budov, električkové trate a strechy zastávok.

Projekt „Tradičné aleje“ v Čunove navrhuje obnoviť pôvodnú aleju výsadbou približne 30 stromov popri odbočke cesty 1/2.

Cieľom projektu „Regulácia premnožených pouličných mačiek v Bratislave“ je odchyt, liečba, kastrácia pouličných mačiek, ktoré sú vo väčších mestách problémom, ako aj redukcia počtu voľne žijúcich mačiek s nekontrolovaným množením, čím sa zabezpečí aj lepší zdravotný stav a bude menšie riziko prenosu chorôb.

Výsadba stromov a zelene na vhodných plochách a zmiernenie klímy je cieľom projektu Stromová aleja v blízkosti ulíc Hradská – Dvojkrížna“ vo Vrakuni, ktorým chcú zlepšiť podmienky na vrakunskom sídlisku.

Úprava existujúceho parčíka, orez drevín, revitalizácia a prípadná výsadba zelene je predmetom projektu „Odborná sadovnícka úprava parčíka na Mraziarenskej 1-5“ v Ružinove.

Cieľom projektu „Údržba pilónov na premostení Ružinovskej a Bajkalskej“ je ich vyčistenie od grafitov a opatrenie antigrafitovým náterom. Antigrafitový náter by do budúcnosti zamedzil devastácii fasády. Výsledkom by bolo zlepšenie estetiky a vizuálu mesta na Ružinovskej ulici.

Reedícia knihy „Osobnosti ulíc Bratislavy“ je jediným projektom v oblasti kultúry, ktorý navrhuje dotlač tohto titulu, jeho distribúciu do škôl a propagáciu.

Prípadne tiež redukciu obsahu, preklad a marketing pre zahraničných návštevníkov.

V športe odporučili dva projekty, a to „Workoutové ihrisko na Švantnerovej ulici“ v Dúbravke a „Nový asfalt na ihrisko Belinského“ v Petržalke.

Hlasovať môžu ľudia s trvalým pobytom

O jednotlivých projektoch môžu hlasovať ľudia s trvalým pobytom v Bratislave, ktorí sú starší ako 15 rokov. Hlasovať je možné iba raz za ľubovoľné množstvo projektov.

Hlasovať sa bude dať od 2. do 14. novembra osobne v podateľni magistrátu alebo elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý spustia 2. novembra na tejto internetovej adrese.