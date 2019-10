Na bratislavských cintorínoch sa odpad separovať nebude

Snaha o triedenie odpadu na cintorínoch v minulosti vyšla nazmar.

BRATISLAVA. Na bratislavských cintorínoch sa odpad separovať nebude. Snahy o separovanie odpadu z hrobov totiž v minulosti vyšli nazmar.

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. "V zmysle súčasnej platnej legislatívy je cintorínsky odpad definovaný ako zmesový odpad," vysvetlil Bubla s tým, že v súlade s platnou legislatívou tento odpad aj likvidujú.



"S cieľom triediť cintorínsky odpad a pilotovať projekt separovania odpadu na cintorínoch počas dušičkového obdobia zabezpečila organizácia Marianum v minulosti prostredníctvom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zberné nádoby na separovaný odpad - samostatne pre sklo, papier a plasty," uviedol Bubla.

Separovanie sa však neosvedčilo, napriek farebnému rozlíšeniu nádob do nich návštevníci vhadzovali všetky druhy odpadu bez triedenia.

"Zber odpadu do všetkých typov zberných nádob mal za následok, že zamestnanci organizácie Marianum prekladali odpad z nádob na plasty, sklo a papier do kontajnerov určených pre bio odpad a tento odpad následne vyvážali do spaľovne spoločnosti OLO ako zmesový," vysvetlil Bubla.



Ako ďalej uviedol Bubla, cintorínske výrobky bez ďalších zásahov nie sú vhodné na separovanie.

Napríklad kahance pozostávajú zo skla ale aj z plastu a po použití na nich ostávajú zvyšky vosku. Možné zlepšenie vidí vo výrobe ekologických cintorínskych výrobkov a v zmene správania sa návštevníkov cintorínov v kontexte separovania odpadu.