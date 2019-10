Kde končí bratislavský odpad

Cirkulárna mapa ukazuje miesta, ktoré pomáhajú tvoriť menej odpadu.

31. okt 2019 o 15:00 Jana Liptáková

BRATISLAVA. Kam mizne odpad, ktorý ľudia vyhodia a kde sa v Bratislave nachádzajú miesta, kde môžu nakúpiť bezobalovo, dať si opraviť topánky či nakúpiť veci z druhej ruky? Návod poskytne Cirkulárna mapa Bratislavy s vyznačenými miestami, ktoré pomáhajú odpad nevytvárať ale aj kde sa odpad spracováva a ďalej zhodnocuje.

Mapu pripravili občianske združenia Inštitút cirkulárnej ekonomiky (Incien) a Punkt v rámci každoročného podujatia WhatCity? Tento rok malo podtitul Mesto bez odpadu a venovalo sa cirkulárnej, teda obehovej, ekonomike.

“Snažili sme sa zmapovať a zviditeľniť miesta, kde odpad naozaj končí, ale aj tie, kde odpad dostáva druhú šancu. Využiť to môžu najmä ľudia, ktorí chcú s odpadom zaobchádzať zodpovednejšie alebo ho zredukovať,“ povedala Lívia Gažová zo združenia Punkt.

Mapu vydali v rámci podujatia aj v tlačenej forme, ale jej ďalší život bude prebiehať už iba virtuálne, na stránke miestaprec.sk. Na rozdiel od papierovej, ktorá zahŕňa iba asi 60 miest, na online mape je ich je viac ako 400.Sú na nej bezobalové obchody, second handy, opravovne či zberné dvory a mapa sa bude priebežne aktualizovať.

Po jej zverejnení bratislavskej mapy sa ozvali ďalšie mestá a tak jej tvorcovia budú pomáhať aktivistom v regiónoch takúto mapu pripraviť. „Naším cieľom je, aby čo najviac miest malo takúto mapu, ktorá pomáha obyvateľom tvoriť menej odpadu,“ povedala Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Koľko odpadu vyprodukuje Bratislava

Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. Len v Bratislave to v roku 2018 bolo viac ako 215 732 ton. Viac ako polovica, 53 percent bratislavského odpadu skončila v spaľovni, 13 percent na skládkach a len zvyšná časť išla na recykláciu. Šestnásť percent sa už zrecyklovalo a ďalších 18 percent čaká na ďalšie spracovanie, kedže odpad sa určité obdobie skladuje.

„Odpad z Bratislavy sa skládkuje počas odstávky spaľovne. Na okolitých skládkach končí aj odpad, ktorý vzniká pri čistení a údržbe ulíc, dodávateľské spoločnosti, ktoré ulice čistia, tieto odpady odvážajú do zariadení, ktoré majú zazmluvnené,“ vysvetľuje Maleš.

Odpad nezmizne

Tam, kde sa končí život produktu, ktorí si ľudia kúpia v obchode, použijú ho a zahodia, začína život odpadu.

„Ľudia majú pocit, že o odpady sa nie je potrebné starať, hlavne že zmiznú z ich kontajnera. Problémom je, že on nikam nemizne, existujú len konkrétne miesta, kde náš odpad končí,“ pripomenula Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky počas exkurzie po stopách bratislavského odpadu zorganizovanej v rámci podujatia WhatCity?

Jedna trasa zaviedla účastníkov do spaľovne odpadov či do zberného dvora vo Vlčom Hrdle a druhá do čističky odpadových vôd a do zberne textilu Ekocharita.

V čističke to smrdí

„Odpadová voda má špeciálne postavenie,“ vysvetlil Pavel Levársky, riaditeľ čističky odpadových vôd v Petržalke, ktorá čistí splašky a znečistenú vodu z pouličných kanalizácií z pravobrežnej časti Bratislavy, teda Petržalky, Rusoviec a Jaroviec a tiež z niektorých prihraničných dedín v Rakúsku.

Prečistená voda putuje do Dunaja. (zdroj: Marek Jančúch)

Každú sekundu do nej priteká 360 litrov odpadovej vody a jej kapacita je 270,000 ekvivalentných obyvateľov. Znamená to, že je prepočítaná pre kapacitu 270,000 ľudí, keďže do nej pritekajú aj odpadové vody z obchodných domov, reštaurácií či miestnych podnikov.

Prvá fáza čistenia je mechanická, keď sa pomocou hrablíc a usadzovacích nádrží z vody odstraňujú rôzne pevné časti , napríklad kusy betónu, fošne ale aj hygienické potreby.

Potom nasleduje biologické čistenie, počas ktorého, zjednodušene povedané, baktérie a mikroorganizmy žijúce v čistiarenskom kale „zjedia“ nečistoty nachádzajúce sa v už mechanicky prečistenej vode.

„Túto časť sme nazvali šampaň, keďže krásne bublinkuje,“ povedala Csefalvayová. Nádrže však nie sú naplnené kvasiacim vínom, ale hnedou hmotou s nie veľmi príjemným pachom.

Kal oddelený od vyčistenej vody sa využíva v bioplynových staniciach na výrobu tepla a elektriny, ktorými zásobujú areál čističky. Vyčistená voda sa následne vypúšťa do Dunaja.

Kam s obnoseným šatstvom?

Juraj Kunák založil združenie Ekocharita v roku 2016 a aktuálne spravuje viac ako 1200 kontajnerov na zber šatstva od Bratislavy po Ružomberok. Ročne z nich vyberú 3 milióny kilogramov textilu, čo je približne 5 percent celkovej produkcie textilného odpadu na Slovensku. Ten potom triedia, zhodnocujú a tak zamedzujú aby skončil na skládkach či v spaľovniach.

Množstvo textilu vybraného zo zberných kontajnerov za jeden deň. (zdroj: Jana Liptáková)

„Najväčší omyl, s ktorým bojujeme, je pocit ľudí, že keď si kúpia tričko za 1,9 eura alebo rifle za 3,9 eura, trocha ich ponosia a hodia do kontajnera na zber textilu, akú super vec spravia keď to nevyhodia ale dajú na charitu. Ten textil je pritom odpadom už na vešiaku,“ vyvracal všeobecné mýty o využívaní obnoseného šatstva Juraj Kunák.

Pre charity ide len približne 3-4 percenta vyzbieraného textilu. V minulosti to bolo podstatne viac. Situácia sa drasticky zmenila pred približne štyrmi rokmi.

„Nárast textilného odpadu je taký enormný, že nám charitatívne organizácie volajú, aby sme si my od nich prišli zobrať vyzbieraný textil,“ hovorí Kunák. A tak im dali pred vchod kontajnery, do ktorých môžu ľudia vhodiť šatstvo a oni si sami vyberú to, čo práve potrebujú. "Čo nevedia zužitkovať, odvezieme.“

Z celkového vyzbieraného textilu sa dá ďalej použiť len asi pätina, a pre rastúci konzum sa tento podiel ďalej znižuje. Ziskom z jeho predaja financuje Ekocharita všetky svoje aktivity.

Zvyšok je vhodný už len na zomletie na izolačnú vatu, ktorá sa využíva napríklad v sedadlách automobilov alebo v stavebnom priemysle.

„Keď zavoláte spracovateľovi, povie vám, že aj iní majú toho kopy a že mu ešte aj zaplatia aby to zobral. Takže je dobré, že tento textil nekončí na skládkach alebo v spaľovni, ale má nulovú alebo zápornú hodnotu,“ povedal Kunák.

Jeho rada je aby ľudia kupovali menej a len kvalitný textil, aby využívali second handy alebo swapy, na ktorých si ľudia oblečenie vymieňajú, či nakupovali upcyklované oblečenie, teda prešité či dotvorené z noseného šatstva.

„Do kontajnerov noste iba oblečenie, ktoré by si niekto druhý obliekol ,“ pripomenul Kunák.