Poslanci schválili zmeny v stanovách vo vodárňach aj v dopravnom podniku

Primátor Bratislavy chce zväčšiť flexibilitu a rýchlosť niektorých procesov rozhodovania.

25. okt 2019 o 11:55 TASR

BRATISLAVA. Bratislavskí mestskí poslanci schválili zmenu stanov v mestskom Dopravnom podniku Bratislava (DPB) a v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), kde je hlavné mesto majoritným akcionárom.

Nezaobišlo sa to však bez diskusie, v ktorej niektorí namietali, že o návrhu novely mali najprv diskutovať dozorné rady spoločností.

Pri BVS vyjadrili aj obavy, že sa oslabuje postavenie dozornej rady, či sa znižuje kvórum na schvaľovanie v predstavenstve.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo deklaroval, že cieľom je zväčšiť flexibilitu a rýchlosť niektorých procesov rozhodovania v týchto firmách.

Zmeny v stanovách

V BVS sa zmeny stanov týkajú najmä zmeny v spôsobe schvaľovania štatútu predstavenstva spoločnosti a základnej organizačnej štruktúry spoločnosti, ktoré podľa doterajšieho znenia stanov patrili do pôsobnosti valného zhromaždenia.

V novele má schvaľovanie uvedených dokumentov patriť do pôsobnosti predstavenstva spoločnosti.

V zmenách je aj zmena finančného limitu na predchádzajúce odsúhlasenie výboru akcionárov v prípadoch "scudzenia alebo zaťaženia majetku spoločnosti", ako aj v prípadoch uzavretia zmlúv a ostatných právnych úkonov z 200.000 na 500.000 eur.

Zaviesť sa má po novom aj možnosť konferenčného hovoru alebo videohovoru v prípade zasadnutia dozornej rady a výboru zástupcu akcionárov.

"Tento materiál nebol prerokovaný na Dozornej rade BVS. Chcem upozorniť, že sa znižujú práva dozornej rady," povedala mestská poslankyňa Elena Pätoprstá s tým, že najprv o týchto zmenách mala rozhodovať dozorná rada, potom mestské zastupiteľstvo.

Spôsob hlasovania

Viacerí poslanci upozornili, že sa v stanovách má zmeniť pravidlo, že za uznesenia už nebude musieť hlasovať viac ako polovica všetkých členov predstavenstva.

"Teraz sa to mení na zúčastnených. To znamená len tí, ktorí sa zúčastnia rokovania. Nie je to dobrým znakom," podotkla Pätoprstá.

Poslanec Radovan Jenčík skonštatoval, že tým, že sa znižuje kvórum na schvaľovanie v predstavenstve, budú môcť dvaja členovia predstavenstva BVS robiť zásadné rozhodnutia.

"Navyše v ďalšom bode sa mení, že členovia dozornej rady nemôžu byť účastní. Nemôžem s takýmto materiálom súhlasiť," vyhlásil.

Poslanec Branislav Zahradník si však myslí, že tieto návrhy smerujú k štandardizácii zodpovednosti procesov tak, akoby mali byť nastavené.

Zmeny stanov v DPB sa týkajú finančného limitu významných obchodných záležitostí, pri ktorých sa vyžaduje predchádzajúce schválenie valného zhromaždenia, a to ako pri BVS zo sumy 200.000 na 500.000 eur.

Zvýši sa počet členov predstavenstva

Novela prináša aj zvýšenie počtu členov predstavenstva DPB z troch na štyroch členov.

"Pre zamedzenie rovnosti hlasov pri hlasovaní sa navrhuje doplniť stanovy o ustanovenie, že rozhodnutie predstavenstva je prijaté aj v prípade, ak zaň hlasovala polovica prítomných členov predstavenstva, vrátane predsedu predstavenstva," píše sa v materiáli.

"Nemali sme možnosť debatovať o tomto na dozornej rade," upozornil mestský poslanec a šéf Dozornej rady DPB Ľuboš Krajčír.

Primátor ubezpečil poslancov, že k zmenám stanov sa vyjadria aj príslušné dozorné rady.

"O týchto úpravách sa diskutovalo s členmi predstavenstva a právnickými kanceláriami. Nie je to anomália oproti iným súkromným firmám. Jediný cieľ je zväčšiť flexibilitu a rýchlosť niektorých procesov rozhodovania," povedal Vallo.

O zmenách budú rozhodovať ešte valné zhromaždenia firiem.