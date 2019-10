Bratislava stráca pri kongresovej turistike desiatky miliónov eur

Štúdia o potenciáli kongresového turizmu v Bratislave poukázala na nevyužitý potenciál.

22. okt 2019 o 10:16 (aktualizované 22. okt 2019 o 11:09) SITA

BRATISLAVA. Hlavné mesto SR prichádza každoročne pri kongresovej turistike o 80 miliónov eur.

Tvrdí to poradenská spoločnosť Ernst & Young, ktorá pre mimovládnu neziskovú organizáciu Globsec vypracovala dopadovú štúdiu o potenciáli kongresového turizmu v Bratislave.

Ako uviedol Globsec v tlačovej správe, Bratislava ako jediné hlavné mesto v Európskej únii nemá samostatné kongresové a kultúrne centrum. Pre porovnanie, Praha, Budapešť aj Viedeň majú aspoň po tri.

"Už 15 rokov organizujeme najväčšiu konferenciu v strednej Európe, ale v Bratislave na to nie je infraštruktúra, robíme to na kolene," sťažuje sa prezident Globsecu Róbert Vass.

Podľa výpočtov, ktoré vyplývajú zo štúdie spoločnosti Ernst & Young, by jedno kongresovo-kultúrne centrum s kapacitou tri tisíc miest na sedenie pri 60-percentnej obsadenosti prinieslo vyše 80 miliónov eur ročne do HDP so ziskom na daniach vyše 12 miliónov eur ročne.

"Samotné kongresovo-kultúrne centrá sú neziskové," uviedol Globsec v tlačovej správe s tým, že prevádzka takýchto centier je stratová, prípadne s nulovým ziskom. Prínos centra je však výnosný pre krajinu či mesto a preto sa na budovaní takýchto centier spravidla štáty podieľajú.

Štúdia taktiež uvádza, že aj vďaka neďalekému rakúskemu letisku Schwechat má Bratislava dobrú vyhliadku a veľký potenciál v rámci kongresového turizmu. Vo Viedni prináša kongresový turizmus vyše miliardy eur ročne do HPD so ziskom na daniach 321 miliónov eur ročne.

Bratislava sa umiestnila v rebríčku organizovania medzinárodných podujatí strednej Európy na 177. mieste, zatiaľ čo Viedeň sa pravidelne pohybuje na prvých troch miestach, Praha a Budapešť sa spravidla nachádzajú v Top 12.

Podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu vedenie hlavného mesta si uvedomuje, že Bratislava by mala mať reprezentatívne kongresové centrum.

"Registrujeme aj snahy developerov, ktorí v rámci svojich projektov plánujú aj kongresové centrum, a tak sa dá predpokladať, že v dohľadnom čase kongresové centrum v Bratislave vznikne," uviedol v reakcii pre agentúru SITA Bubla.