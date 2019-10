Kino Devín je na prenájom, nájomca ho má zrekonštruovať

Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves vyhlásila obchodnú verejnú súťaž.

19. okt 2019 o 21:31 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom Kina Devín. Záujemcovia môžu predkladať ponuky s minimálnou cenou nájmu 1 000 eur mesačne a energie.

Vyplýva to z informácií na oficiálnej webovej stránke mestskej časti. Víťaz verejnej súťaže bude musieť priestory zrekonštruovať na vlastné náklady.



Kino Devín chce mestská časť Devínska Nová Ves prenajať na maximálne 20 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších päť rokov.

Jednou z podmienok prenájmu je aj zrekonštruovanie objektu na vlastné náklady nájomcu minimálne vo výške 200-tisíc eur.

Z toho minimálne 150-tisíc eur s DPH musí nájomca preinvestovať do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia a 50-tisíc eur do piatich rokov.



Účelom prenájmu je podľa zverejnenej súťaže „vybudovanie a prevádzkovanie školského alebo predškolského zariadenia, zázemie pre športové vyžitie, centra kultúry na podporu rozvoja kultúrnych aktivít a jeho prevádzkovanie, ktoré bude slúžiť verejnosti na spoločenské a kultúrne vyžitie spojené so sezónnym predajom“.



Záujemcovia môžu podávať svoje návrhy do 2. decembra 2019 do 12:00. Kritériami hodnotenia súťažných návrhov sú najvhodnejší návrh z hľadiska účelu, výška minimálne preinvestovaných nákladov a výška mesačného nájomného.