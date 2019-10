Termín kolaudácie Prima Parku I v Ružinove je zatiaľ otázny

Developer a mestská časť sa sporia o odbočovací pruh.

19. okt 2019 o 12:10 TASR

BRATISLAVA. Kedy bude bytový dom Prima Park I v bratislavskom Ružinove riadne skolaudovaný, je zatiaľ otázne.

V septembri totiž vypršala dočasná kolaudácia, ktorá platila do doby, kým developer nesplní jednu z podmienok záväzného stanoviska hlavného mesta i stavebného povolenia, a to vybudovanie odbočovacieho pruhu z Ružinovskej do Jašíkovej ulice.

Podľa developera však kolaudovaniu nič nebráni, lebo mesto na podmienke už netrvá. Stavebný úrad ale hovorí, že také jednoduché to nie je bez toho, aby nebol porušený zákon.

"Myslíme si, že akékoľvek dôvody, ktoré bránili kolaudácii objektu už celkom pominuli. V súčasnosti neexistuje žiadna prekážka k pokračovaniu v kolaudačnom konaní a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavebným úradom," konštatuje konateľ spoločnosti Cresco Ružinov Martin Šechny v tlačovom vyhlásení, ktoré má TASR k dispozícii.

Žiada preto stavebný úrad, aby neodkladne konal a vyriešil nelichotivú situáciu obyvateľov žijúcich v neistote.

Spor o odbočovací pruh

Developer sa opiera o odpoveď magistrátu zo začiatku septembra tohto roka na žiadosť spoločnosti o prehodnotenie realizácie predmetného odbočovacieho pruhu.

Hlavné mesto v ňom uvádza, že v súčasnosti jeho výstavbu nepožaduje, keďže jeho vybudovanie je dopravne neodôvodnené.

Takejto odpovede sa podľa vyjadrení spoločnosti developer dočkal po viacnásobných žiadostiach podávaných od roku 2014, na ktoré podľa neho mesto roky nereagovalo.

Vydaniu stanoviska malo predchádzať júlové stretnutie zástupcov mesta, mestskej časti i developera, na ktorom sa zainteresované strany dohodli, že spoločnosť Cresco Ružinov miesto odbočovacieho pruhu prispeje na vybudovanie Ružinovskej promenády pre chodcov a cyklistov s novými stromami.

Developer podľa vlastných vyjadrení následne podal žiadosť o pokračovanie v kolaudačnom konaní a v septembri poukázal na účet mesta financie.

Poukazuje zároveň na to, že takúto alternatívu odsúhlasila aj ružinovská miestna komisia dopravy.

"Preto sa nám obavy Ružinova rozhodnúť javia ako nelogické a prekvapivé. Je ťažké porozumieť, prečo doteraz nebolo zo strany Ružinova rozhodnuté o ďalšom postupe smerujúcom ku kolaudácii a vyriešeniu nelichotivej situácie vlastníkov bytov," podotýka Šechny.

Starosta Martin Chren podľa neho zároveň doteraz nereagoval ani na predĺženie predčasného užívania projektu, podľa jeho vyjadrení ho mali o to žiadať aj samotní obyvatelia.

Starosta na margo toho uvádza, že developer zavádza. Podľa šéfa ružinovskej samosprávy je síce pravda, že mesto na odbočovacom pruhu netrvá, zároveň však poznamenáva, že predmetná podmienka je stále v jeho záväznom stanovisku, ktoré je súčasťou stavebného povolenia.

"Stavebný úrad nemôže svojvoľne zmeniť podmienky, pretože by sa vytvoril obrovský precedens do budúcna a nedovoľuje to ani stavebný zákon," hovorí pre TASR Chren.

Kolaudácia je zatiaľ otázna

Hoci bolo podľa neho na spoločnom stretnutí dohodnuté, že hlavné mesto svoje záväzné stanovisko zmení, nestalo sa tak.

Podľa starostu prišiel od magistrátu len list, že záväzné stanovisko sa nemení, ale hlavné mesto na tejto podmienke netrvá.

"To však nemá právny účinok pre stavebný úrad, ktorý v kolaudácii musí kontrolovať splnenie podmienok právoplatného stavebného povolenia. Musím to prirovnať k situácii, ako keby sa manželka chcela rozviesť a manžel jej do telefónu povedal, že nič proti tomu nemá, ale papier o rozvode nepodpíše," podotýka Chren.

Stavebný úrad sa tak momentálne podľa neho nevie pohnúť bez toho, aby nebola porušená litera zákona, lebo úrad nemôže predtým danú podmienku svojvoľne vypustiť.

"Mrzí nás situácia, v ktorej sa obyvatelia ocitli. Avšak nie z dôvodu nekonania úradov, ale z dôvodu, že mnoho rokov stavebník nesplnil podmienky, o ktorých vedel a teraz sa snaží ich naplneniu akýmkoľvek spôsobom vyhnúť," hovorí Chren.

Súčasne dodáva, že stavebný úrad je pripravený podať dotknutým obyvateľom súčinnosť a ak bude treba, zrejme predĺži dočasné užívanie. Vyjadrenia o nečinnosti developer rázne odmieta.