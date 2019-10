Bratislavské vodárne prišli nehospodárnym vedením o milióny

Príkladom plytvania je obstaranie predražených áut

18. okt 2019 o 10:33 (aktualizované 18. okt 2019 o 11:21) TASR

BRATISLAVA. Manažment Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) v rokoch 2015 - 2018 nakladal s verejnými zdrojmi nehospodárne. Príkladom plytvania je obstaranie predražených služobných áut, ktorým spoločnosť prišla o vyše 4,5 milióna eur. Vyplýva to z výsledkov kontrolóra hlavného mesta SR Bratislava, o ktorom informuje magistrát.

Hovorca Bratislavy Peter Bubla priblížil, že tím mestského kontrolóra Mariána Miškanina sa v BVS zameral na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s peniazmi pri verejnom obstarávaní a využívanie služobných vozidiel za roky 2015 - 2018.

"Zistenia hovoria, okrem iného, aj o neopodstatnenom zvyšovaní počtu vozidiel, ktorý vzrástol z počtu 217 v roku 2015 na 242 v roku 2018. Z áut, ktoré pribudli, bola väčšina (24) osobných vozidiel," oznámil Bubla. Autá si BVS prenajímala na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy od spoločnosti Infra Services, ktorá dodávala autá pre BVS prostredníctvom subdodávateľov. "Tento postup kontrolná skupina vyhodnotila ako obchádzanie účelu zákona o verejnom obstarávaní, keďže verejné peniaze sa takýmto spôsobom bez procesu verejného obstarávania dostávajú k tretím subjektom," upozornil hovorca.

Ďalším zistením kontrolnej skupiny bolo, že v BVS absentuje kontrola využívania služobných vozidiel na súkromné účely, v kontrolovanom období 2015 - 2018 vzrástol počet vozidiel využívaných na súkromné účely o 57,62 percenta. "Autá využívané na súkromné účely nemajú nainštalované GPS, nevedie sa žiadna kniha jázd ani iné záznamy. Zamestnancom, ktorí využívajú autá na súkromné účely, sa paušálne zráža zo mzdy 30 percent z celkových výdavkov na spotrebované pohonné látky, pri členoch predstavenstva a riaditeľoch úsekov je to dokonca len 20 percent, bez ohľadu na to, koľko kilometrov prejazdili. Ide o fakticky nevyčísliteľný benefit pre zamestnancov, pretože neexistuje kontrolný mechanizmus, ktorým by sa dalo preveriť, či zamestnanec tento benefit nezneužíva," opísal Bubla stav, ktorí zistili kontrolóri.

Na nájom vozidiel počas uvedeného obdobia vynaložila BVS 9.151.737,44 eur bez DPH. Pri porovnaní cien na trhu kontrolóri poukázali na to, že ak by riadne obstarala motorové vozidlá napríklad formou operatívneho lízingu cez verejnú súťaž, mohla ušetriť viac ako 50 percent nákladov. BVS zvoleným prenajímaním si vozidiel prišla o viac ako 4,5 milióna eur.

Na základe výsledkov kontroly mestský kontrolór odporučil spoločnosti, aby rokovala so spoločnosťou Infra Services o zmene cenníka z rámcovej zmluvy alebo o ukončení tejto zmluvy. "Tiež, aby optimalizovala počet vozidiel pridelených zamestnancom na používanie aj na súkromné účely a aby nastavila kontrolný mechanizmus pre tieto vozidlá. A, napokon, aby pri zadávaní zákaziek postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní," oznámil Bubla.

Súčasné vedenie BVS sa s návrhmi kontrolóra stotožnilo, informovalo ho zároveň, že na odstránení nedostatkov pracuje už od svojho nástupu do funkcie.

Vzhľadom na závažnosť zistení však vedenie mesta zvažuje aj ďalšie kroky v danej veci. "Primátor zároveň plánuje uložiť mestskému kontrolórovi úlohu vykonania komplexnej kontroly v BVS," dodal hovorca Bratislavy.