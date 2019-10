Premávka v Bratislave a na príjazdových komunikáciách je spomalená

Vodiči hlásia zdržanie do štvrť hodiny.

18. okt 2019 o 8:35 TASR

BRATISLAVA. So zdržaním desať až 15 minút musia v piatok ráno počítať vodiči na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta.

Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Zdržanie 15 minút hlásia vodiči podľa Zelenej vlny RTVS na vjazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy, ale aj na D1 od výjazdu Gagarinova až do Petržalky.

So zdržaním 15 minút musia vodiči rátať v Bratislave na Račianskej smerom do centra, ale aj na výjazde zo Senca smerom na D1.

Vodiči si postoja aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, ale aj v hlavnom meste na Ulici Svornosti a na Popradskej smerom do mesta, na Hradskej v smere od Vrakune do centra.

Ranná premávka je zhustená aj v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy.