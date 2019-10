Bratislava má najmenej nájomných bytov z hlavných miest V4

Mesto vyhlásilo prvú architekotnickú súťaž na výstavbu nájomných bytov.

17. okt 2019 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. Bratislava má najmenší počet nájomných bytov zo všetkých hlavných miest Visegrádskej štvorky (V4).

Informoval o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Magistrát Bratislavy chce túto zlú situáciu zlepšiť vyhlásením architektonických súťaží na stavanie nových nájomných bytov či rekonštrukciou existujúcich bytov.

Plánujú tiež vytvoriť koncepciu s developermi aj finančnými skupinami, aby sa počet nájomných bytov v hlavnom meste zvýšil.

Šesť súťaží do konca roka

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) zároveň vyhlásil prvú architektonickú súťaž.

Súvisiaci článok Hra na apartmány sa skončila. Vallo škrtá developerom projekty Čítajte

Ide o súťaž na nájomný bytový súbor na Terchovskej ulici s predpokladaným počtom 81 nájomných bytov, vo Vestníku verejného obstarávania ju zverejnia v najbližších dňoch.

"Do konca roka dáme von ešte päť ďalších architektonických súťaží, napríklad Komenského námestie, predĺženie promenády na Železnej studničke," uviedol primátor.

Výstavbu má sprevádzať aj odhlučnenie niektorých oblastí, nové parkovacie miesta či ďalšia zeleň.

Do konca roka 2019 chce dať magistrát do obehu prvých jedenásť bytov, ktoré zrekonštruujú.

Nájomné byty v Bratislave

"Mesto bude stavať vlastné nájomné byty, môžeme sa stať developermi, máme na to ľudí aj know how," uviedol Vallo s tým, že do roku 2022 chcú mať rozpracovaných 722 ďalších bytov.

Mesto chce výstavbu financovať aj z dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z ktorej by hradili 70 percent nákladov.

"Bratislava potrebuje nájomné byty, aby si vedela plniť svoju zákonnú povinnosť poskytnúť náhradné bývanie obyvateľom reštituovaných domov, ktorých máme v evidencii vyše 500," uviedol magistrát Bratislavy v tlačovej správe s tým, že nájomné bývanie by chceli poskytovať aj rodinám, ktoré sa dočasne dostali do zlej životnej situácie, či zamestnancom v profesiách, ktoré Bratislava potrebuje.

"Hovoríme o mestských policajtoch, učiteľoch, zdravotných sestrách, hasičoch, ale aj zamestnancoch mesta," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Z vyše 204-tisíc bytov v hlavnom meste SR má približne jedno percento štatút nájomných bytov, v absolútnom počte je to asi 2 300 bytov.

Tie sú v priamej správe mesta, alebo v správe či vlastníctve mestských častí.

"Pre porovnanie, Brno má k dispozícii 29-tisíc nájomných bytov, čo je 15 percent z celkového počtu bytov v meste. Vo Viedni, ktorá buduje nájomné bývanie už od 30. rokov, tvoria nájomné byty až 60 percent bytového fondu," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že priemer EÚ v podiele verejných nájomných bytov na celkovom počte bytov sa pohybuje okolo 10 percent.

"Aktuálne máme 593 záujemcov o byt. Tí spravidla čakajú na pridelenie aj šesť či sedem rokov," uviedol primátor Vallo.

Podľa európskej štatistiky chýba Bratislave 40-tisíc bytov. Podľa slov vedenia mesta chcú zabezpečiť, aby mesto vedelo zabezpečovať 200 nájomných bytov ročne počas nasledujúcich 10 rokov.

Ako uviedol primátor, aktuálne majú rozpracované objekty v lokalitách ako Zámocké schody, Ventúrska či Pri Habánskom mlyne.