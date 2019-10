Primátor Vallo chce zvýšiť bezpečnosť v bratislavskom Pentagone

Starosta Vrakune by privítal v danej lokalite omnoho viac mestských policajtov.

16. okt 2019 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo chce riešiť situáciu s kriminalitou a zvýšiť bezpečnosť v lokalite Pentagon v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa.

Mesto má v pláne v problémovej lokalite Bratislavy zvýšiť počet hliadok metskej polície a tiež zlepšiť existujúce osvetlenie z dôvodu lepšej viditeľnosti nielen pre policajné hliadky.

Starosta Vrakune by privítal viac policajtov

„Naším cieľom je dohodnúť rýchle kroky smerujúce k vylepšeniam verejného priestoru v Pentagone a naplánovať dlhodobé kroky aj so zapojením miestnych obyvateľov,“ uviedol Vallo na sociálnej sieti.

Súvisiaci článok Nielen Obchodná, problém s bezpečnosťou má aj Vrakuňa Čítajte

Mesto spustilo intenzívnejší režim opráv existujúceho osvetlenia, v prípade nahlásenej poruchy je oprava zabezpečená prioritne.

Pre väčšiu bezpečnosť pracuje mesto aj na zlepšení existujúceho osvetlenia (zvýšenie, zabezpečenie, zmena farby a intenzity) tak, aby bol vnútroblok bezpečnejší a umožnil lepšiu viditeľnosť nielen pre kontroly mestskej polície.

Mestská časť prisľúbila taktiež urýchlený orez stromov tak, aby bol priestor vo vnútri Pentagonu prehľadnejší a zlepšené osvetlenie malo výraznejší efekt.

Hľadajú nových policajtov

Mestská polícia zvýšila v Pentagone intenzitu hliadok a od piatku 11. októbra sú hliadky zabezpečené pravidelne každú noc.

Súvisiaci článok Investor chce zlepšiť povesť Pentagónu. Pribudnú aj nové byty Čítajte

Podľa štatistiky, ktorú Vrakuňa pravidelne raz za polrok dostáva od štátnej a mestskej polície, kriminalita v danej lokalite klesá.

„Bezpečnosť danej lokality je plne v kompetencii štátnej a mestskej polície, samozrejme si ale viem predstaviť, že by bola lepšia, lebo nie je podľa mojich predstáv,“ povedal pre agentúru SITA starosta Vrakune Martin Kuruc.

Starosta Kuruc by taktiež privítal viacej hliadok mestskej polície v Pentagone.

„Úprimne by som prijal minimálne 10-násobne väčší počet mestských policajtov, ktorí v danej lokalite pôsobia. Ak by ich tam bolo viacej, určite by sa kriminalita výrazne znížila oproti terajšiemu stavu,“ uviedol Kuruc.

Vysoká poddimenzovanosť mestskej polície je dlhodobý problém hlavného mesta.

Súčasný náčelník mestskej polície Marek Gajdoš chce v spolupráci s magistrátom zvýšiť počet policajtov aj prostredníctvom novej náborovej kampane.

V súčasnosti má mestská polícia približne 250 príslušníkov a náborom by chceli prilákať aspoň 50 nových policajtov.

„Na to, aby sme mohli fungovať v nejakej optimálnej miere na minimálnej prijateľnej hranici, tak by sme potrebovali 400 príslušníkov, ideálne by bolo mať až 500, teda dvojnásobok oproti súčasnému stavu,“ dodal Gajdoš.