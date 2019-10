Nové Mesto vypísalo architektonickú súťaž na reštauráciu Snežienka

Chátrajúci objekt bývalej výletnej reštaurácie na Železnej studničke by mal dostať po novú tvár.

15. okt 2019 o 16:32 TASR

BRATISLAVA. Bratislavská mestská časť Nové Mesto chce, aby chátrajúci objekt bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studničke dostal po rokoch novú tvár.

V utorok preto vyhlásila ideovú súťaž, v ktorej architekti navrhnú, ako oživiť túto obľúbenú rekreačnú lokalitu. TASR o tom informoval hovorca novomestskej samosprávy Marek Tettinger.

"Urbanisticko-architektonická súťaž by nám mala priniesť nové nápady a idey, ako by sa Snežienka a jej okolie mohli stať opäť atraktívnym miestom na trávenie voľného času pre Bratislavčanov či návštevníkov hlavného mesta," povedal vicestarosta Nového Mesta Peter Vaškovič.

Nová tvár pre Snežienku

Po niekoľkomesačných prípravách a konzultáciách s expertmi pripravila samospráva materiál - zámer vyhlásenia verejnej súťaže návrhov na Snežienku, ktorý koncom septembra jednohlasne schválilo aj novomestské miestne zastupiteľstvo.

Odborná porota zložená zo zástupcov mestskej časti a autorizovaných architektov následne schválila súťažné podmienky a súťaž tak bola oficiálne vyhlásená.

Nové Mesto deklaruje, že súťažné podmienky nastavili jasné a prísne mantinely. "Nová stavba nesmie byť objemovo väčšia ako bývalá Snežienka. Povolené budú maximálne dve podlažia - optimálne jedno normálne a jedno ustúpené," spresnil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Cieľovou skupinou návštevníkov novej Snežienky by mali byť rodiny s deťmi, aktívni seniori či rekreační športovci.

Tomu musí zodpovedať aj funkcia objektu a okolia - výletná reštaurácia, infocentrum, viacúčelová učebňa či galéria, herňa pre deti, požičovňa a servis športových potrieb, rekreačné aktivity, turistika či cyklistika.

Výsledkom súťaže by mala byť podľa starostu idea, ktorá prinesie do lokality to, čo tu ľudia potrebujú a očakávajú a čo bude mať zmysluplné využitie.

"Miesto, kde sa budú môcť najesť, občerstviť, oddýchnuť, ale aj napríklad opraviť defekt či mechanickú poruchu na bicykli. Osobne by som bol rád, keby tu bola komunitná miestnosť, kde by mohlo fungovať niečo ako lesná škôlka," podotkol Kusý.

Prenájom zastavili

V roku 2006 ruiny Snežienky prenajali vtedajší novomestskí poslanci spoločnosti Snowdrop na 99 rokov, pričom firma tu chcela postaviť hotel.

Kusý tvrdí, že bol proti tomuto zámeru ešte ako aktivista a po nástupe do funkcie starostu ho definitívne zastavil.

Keď nájomca prestal platiť nájom, samospráva od zmluvy odstúpila a odvtedy sa o torzo stará sama.

Súťažné návrhy by mali byť známe už začiatkom budúceho roka. Súťažiaci odovzdajú svoje riešenia do 10. januára, následne ich odborná porota vyhodnotí.

Popri hľadaní budúcnosti pre Snežienku predstavitelia mestskej časti riešia aj osud samotného chátrajúceho skeletu, ktorý zostal po bývalej obľúbenej reštaurácii.

S vedením hlavného mesta a Bratislavského samosprávneho kraja vedie Nové Mesto rokovania, na ktorých podľa mestskej časti magistrát aj kraj potvrdili záujem finančne pomôcť pri odstránení skeletu.