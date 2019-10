Škôlku na Novohorskej v Rači pravdepodobne otvoria až v marci

Zhotoviteľ stavby nedodržal termín dokončenia prác.

15. okt 2019 o 14:32 TASR

BRATISLAVA. Materská škola (MŠ) Novohorská v bratislavskej Rači má byť po rekonštrukcii otvorená až v marci 2020. Informuje o tom račianska samospráva na svojom webe s tým, že zhotoviteľ stavby nedodržal termín dokončenia prác do konca septembra.

"Aktuálny stav budovy je taký, že nie je možné pristúpiť ku kolaudácii budovy. Z daného dôvodu sa posúva predpokladaný termín otvorenia a nástupu detí do MŠ Novohorská na marec 2020," spresňuje mestská časť.

Zároveň informuje, že rodičia detí, ktorí do konca augusta prejavili priebežný záujem o to, aby ich dieťa navštevovalo túto škôlku, môžu od októbra žiadať mestskú časť Rača o uhradenie časti nákladov za súkromnú materskú škôlku až do otvorenia MŠ Novohorská. Viac informácií nájdu rodičia na webe Rače.

"Stav na trhu práce so stavebnými firmami je taký, že mestská časť hľadá všetky možnosti, ako ukončiť danú stavbu, ktorá sa rieši už niekoľko rokov, a riadne ju skolaudovať a zaradiť do siete škôlok," deklaruje samospráva. Projekt je podľa jej slov obmedzený termínom čerpania fondov z Európskej únie a súčasným stavom rekonštrukcie budovy.

Rača tvrdí, že hľadá možné riešenia rozšírenia kapacít materských škôl, ako je prebudovanie budovy bývalého Tramínu, úprava areálu Centra voľného času Hlinická, prípadne projekt školského zariadenia Na pántoch.